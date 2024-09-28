После гибели руководителя "Хезболлы" верховного лидера Ирана спрятали в надежное место — Reuters

Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи перевели в место с усиленными мерами безопасности. Это произошло после подтверждения гибели в Ливане главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллы, убитого вследствии израильського авиаудара.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных иранских чиновников.

По словам источников, Хаманеи находится в безопасном месте на территории Ирана под усиленной охраной.

При этом верховный лидер Ирана в субботу, 28 сентября, призвал мусульман "поддержать народ Ливана и гордую "Хезболлу" всеми имеющимися у них средствами и помочь им в противостоянии" с Израилем.

"Судьбу этого региона будут определять силы сопротивления с "Хезболлой" на передовой", — цитируют заявление Хаменеи государственные иранские СМИ.

Ливанская "Хезболла" постоянно пользовалась поддержкой Ирана так же, как другие антиизраильские группировки в регионе.

Напомним, Израиль 27 сентября нанес массированный авиаудар по штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте. В результате погиб лидер организации Хасан Насралла.

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