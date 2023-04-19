После гибели Татарского гипсовые статуэтки начали поступать и другим российским пропагандистам (видео)

Один из пропагандистов уже успел обвинить в этом украинскую разведку и СБУ.

Несколько российских политологов-пропагандистов и так называемых военных экспертов одновременно получили подозрительные посылки с гипсовыми бюстами внутри. Заметим, что именно в результате детонации взрывчатки в такой статуэтке погиб пропагандист Владлен Татарский.

Об этом сообщают российские телеграмм-каналы Mash и Shot.

Так, 68-летний российский военный эксперт Константин Сивков сообщил полиции, что ему поступил сверток от скульптора Никиты Барина из Ульяновска. По данным из открытых источников, этот скульптор возглавляет фирму по производству гипсовых изделий. По предположениям Сивкова, в свертке мог быть бюст советского маршала Георгия Жукова.

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Пропагандист сразу принялся обвинять в рассылке таких посылок украинскую разведку и СБУ.

Сивков не рискнул открывать подарок и передал его в полицию. Саперы не нашли в посылке взрывчатку, однако изъяли ее. По словам военного эксперта, это уже третья "подозрительная" посылка за последний месяц: сначала были цветы и какой-то неизвестный предмет.

Мастер, которому заказали статуэтки, заявил, что "клиент настаивал, чтобы их доставили на Пасху, но с отметкой "подарки ко Дню волонтера" (5 декабря). Заказ сразу показался ему подозрительным".

По словам военного эксперта, такие же посылки были отправлены военному публицисту Владиславу Шурыгину (он это опровергает), Константину Исаеву, Тимофею Сергечеву и корреспонденту агентства ТАСС Михаилу Терещенко.

Российские правоохранители выясняют, кто и зачем разослал такие неоднозначные подарки.

Напомним, 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва погиб коллаборант и российский пропагандист Владлен Татарский. Сдетонировала статуэтка, подаренная одной из посетительниц. В статуэтку заложили гексоген – следы именно этого взрывчатого вещества были найдены на одежде погибшего военкора.

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