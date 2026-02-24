- Дата публикации
В Сеуле разразился скандал из-за посольства России: чем все закончилось
Российское посольство в Сеуле демонтировало баннер с лозунгом "Победа будет за нами" и отменило публичное мероприятие после волны возмущения, протестов и замечаний со стороны властей Южной Кореи.
Посольство России в Сеуле демонтировало скандальный баннер с надписью "Победа будет за нами" и отменило запланированное внешнее мероприятие после волны критики и протестов.
Об этом сообщает агентство Yonhap.
Баннер, недавно появившийся на фасаде дипломатического комплекса, вызвал резонанс в Южной Корее. Хотя эта фраза использовалась во время Второй мировой войны, многие восприняли ее как намек на войну России против Украины.
По информации местных СМИ, российская дипмиссия также планировала провести у здания публичное мероприятие ко Дню защитника Отечества, однако в последний момент его перевели в закрытый формат. Точные причины такого решения не называются, но предположительно оно связано с негативной реакцией общественности.
Несмотря на это, перед посольством прошли единичные акции протеста. Активисты и некоторые проживающие в Сеуле россияне выступили против войны. Один из протестующих держал плакат с надписью "Остановите Путина. Остановите войну", призывая убрать пропагандистские материалы.
Напомним, здание российского посольства в центре столицы Южной Кореи ранее оказалось в центре дипломатического скандала после появления 15-метрового баннера с лозунгом "Победа будет за нами".
Это привело к возмущению как среди южнокорейских чиновников, так и в дипломатических кругах. Правительство Южной Кореи назвало такие действия "явно чрезмерными", но не имело юридических оснований для принудительного демонтажа из-за норм Венской конвенции о дипломатических сношениях, гарантирующих неприкосновенность территории посольств.
Как сообщалось, Северная Корея ускоряет ядерную программу. По данным Сеула, Пхеньян способен ежегодно производить материалы для 10–20 ядерных боеголовок, несмотря на призывы к денуклеаризации и попытки возобновить переговоры.
Отметим, что украинское ГУР заявило, что контингент армии КНДР продолжает участвовать в войне России против Украины на стороне агрессора. По состоянию на январь 2026 солдаты Ким Чен Ина находятся в Курской области, откуда ведут атаки на пограничные украинские общины.