После инаугурации Путина в РФ усилят мобилизацию – Коваленко сообщил, сколько планируют призвать

Мобилизация в России становится неизбежной и неотвратимой, а количество мобилизованных в 2024 году может достигнуть 500 тысяч.

После инаугурации Владимира Путина 7 мая в России начнется усиленная мобилизация. До конца 2024 года российское командование планирует мобилизовать 500 тысяч человек.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал об этом в совместном проекте с OBOZ.UA.

По словам эксперта, мобилизовать 500 тысяч россиян "вполне реально". Однако есть проблема с обеспечением.

По подсчетам аналитика, впервые за весь 2023 и с начала 2024 контингент российской армии в зоне боевых действий в Украине уменьшился.

"Из-за этого мобилизация в России становится неизбежной и неотвратимой, а количество мобилизованных в 2024 году может достичь 500 тысяч. И это вполне реальная цифра, если в течение нескольких месяцев в России будут мобилизовать не по 25-30 тысяч человек, а по 50-60 тысяч. это количество не будет перегружать всю мобилизационную систему, как в 2022 году, когда во время так называемой частичной мобилизации привлекалось по 100 тысяч в месяц и вся система буквально трещала по швам», – отметил Коваленко.

Однако насколько хорошо эта так называемая армия РФ будет подготовлена и оснащена, обеспечена и укомплектована – вопрос.

"Большая часть из них не пройдет трехмесячную базовую подготовку. Более чем уверен, что среднестатистические "мобики" новой волны будут оказываться в зоне БД уже в течение двух недель, и их основная роль будет – мясная затычка на фронте. И только с 15-и 20% от всех мобилизованных будут формироваться новые подразделения на полупрофессиональной основе — с их последующим введением в Украину", — пояснил эксперт.

По информации специалиста, российский ВПК не успевает полностью удовлетворять потребности российской армии в получении техники для компенсации потерь и полной полной комплектации подразделений.

К примеру, по состоянию на начало мая 2024 года дефицит техники в российских войсках составляет:

танки – 50%;

ББМ – 70%;

ствольная артиллерия – 40%;

РСЗО – 80%.

Так что, по мнению эксперта, россияне будут решать задачи в зоне боевых действий в Украине преимущественно пехотной компонентой, пытаясь доминировать именно количественным показателем.

Напомним, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что Россия должна мобилизовать на войну более 150 тысяч жителей оккупированных территорий Запорожской области.

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