После инцидента с дроном и истребителями США не стремятся ни к конфликту, ни к эскалации с Россией

В Пентагоне также сообщили, что не требовали от РФ никаких извинений.

После инцидента с двумя российскими истребителями Су-27, очень непрофессионально попытавшимися перехватить американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, в Пентагоне заявили, что не стремятся к эскалации с Россией.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление спикера Пентагона Пета Райдера.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, мы не стремимся к эскалации с Россией", — сообщил Райдер.

Он отметил, что видео, где истребители РФ сбрасывают топливо, а затем атакуют американский беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море, было обнародовано, чтобы "публично продемонстрировать, какие действия предприняли россияне".

Райдер также сообщил, что Соединенные Штаты не требовали от России никаких извинений.

В то же время в Белом доме считают действия российских истребителей Су-27 в отношении американского беспилотника MQ-9 Reaper агрессивными и сознательными. Однако там отметили, что не могут утверждать, стремился ли российский пилот устроить столкновение с дроном.

Тем временем россиян , нашедших американский дрон в море в 60 км от оккупированного Севастополя, заинтересовала внутренняя электронная "начинка" БПЛА США, а также его двигатель.