На Кипре при загадочных обстоятельствах умер третий секретарь посольства России Алексей Панов, который, по данным расследователей, был капитаном ГРУ. Это произошло после загадочного исчезновения на Кипре экс-гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.

Об этом пишет российское издание «Эхо».

В Никосии при загадочных обстоятельствах умер сотрудник посольства РФ, который, по официальной версии, покончил с собой. Местным правоохранительным органам фактически запретили проводить полноценное расследование инцидента.

Согласно дипломатическому письму Кипра, погибшим сотрудником российской дипмиссии был третий секретарь посольства Алексей Панов. По данным «Эхо» со ссылкой на исследователя российского влияния за рубежом, Панов на самом деле был офицером ГРУ РФ в звании капитана.

Что известно об Алексее Панове?

Автор книги «Российские агенты влияния в Германии» и расследований о деятельности спецслужб РФ на Кипре Дмитрий Хмельницкий рассказал, что, по информации его источников, 41-летний Панов до командировки на Кипр работал в Москве в институте, связанном с радиотехникой. Не исключено, что там работала и его жена. В рамках работы в посольстве он отвечал за «обслуживание шпионской аппаратуры в посольстве и, предположительно, за его пределами».

Загадочная смерть Панова

Хмельницкий обратил внимание на ряд странных моментов: по данным российской дипмиссии, Панов умер 8 января, однако официальное сообщение появилось только 12 января. В течение этого времени кипрских полицейских не допустили на территорию посольства, а также не передали им предсмертную записку, которую, вероятно, оставил Панов.

«Если бы причиной самоубийства были личные обстоятельства, то непонятно, зачем так долго скрывали его смерть. Значит, было что-то, что поставило их в затруднительное положение, и четыре дня шли переговоры с Москвой. Не исключаю, что он мог готовить побег, который раскрыли и „предотвратили“, что абсолютно нормально для советских и российских спецслужб», — отметил Хмельницкий.

На Кипре активно работают российские шпионы

Эксперт также подчеркнул, что российские дипломатические представительства по всему миру традиционно выполняют функции разведывательных центров. По его словам, сейчас, когда дипломатия РФ «свелась к абсолютному минимуму», разведка стала «чуть ли не единственным, чем они занимаются».

Хмельницкий добавил, что на Кипре до сих пор активно работают российские шпионы.

«Одних советников, а это полковничьи должности, в российском посольстве на Кипре сейчас восемь человек, не говоря уже о первых, вторых и третьих секретарях», — сказал он.

В то же время эксперт подчеркнул, что не владеет информацией относительно загадочного исчезновения на Кипре Баумгертнера накануне смерти Панова и возможной связи между этими событиями.

Российские власти официально не озвучивали причину смерти Панова. В заявлении посольства, где упоминаются только его инициалы без указания должности, говорится о том, что его гибель стала «глубоко личной трагедией для его родных и близких». При этом любая публичная информация о Панове в Интернете отсутствует.

Напомним, накануне стало известно, что на Кипре пропал без вести Баумгертнер: последний раз 56-летнего бизнесмена видели 7 января в Лимассоле. Полиция привлекла к поискам авиацию, дроны и подразделения гражданской обороны. Российский бизнесмен известен своей скандальной биографией — в 2013 году его арест в Беларуси вызвал масштабный межгосударственный конфликт, известный как «калийная война».