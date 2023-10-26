После избрания спикера Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Израиля

Палата представителей Соединенных Штатов приняла резолюцию, в которой указывается о поддержке Израиля в войне против террористической группировки ХАМАС.

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Об этом информирует CNN.

Нижняя палата американского Конгресса приняла резолюцию, в которой выразила солидарность с народом Израиля в его войне против ХАМАС. Это стало первым актом, принятым после избрания республиканца Майка Джордана на должность спикера.

В документе указывается, что Соединенные Штаты полностью поддерживают стремление Израиля оградить себя от нападений боевиков ХАМАС. Кроме того, в обращении есть призыв к боевикам ХАМАС, чтобы они сложили оружие и освободили заложников.

Резолюцию под названием "Вместе с Израилем в его обороне от варварской войны, развязанной ХАМАС и другими террористами" поддержали почти все конгрессмены. Уйти высказались только один представитель республиканцев и 9 демократов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политбюро террористической организации ХАМАС Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за их поддержку на Совбезе ООН, где рассматривалась резолюция по конфликту с Израилем.

Кроме того, мы ранее информировали, что ХАМАС смог скрыть подготовку нападения на Израиль посредством проводной телефонной связи.

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