После критики на родине грузинка Тамара Гвердцители отказалась петь в Кремле

После критики на родине грузинка Тамара Гвердцители отказалась петь в Кремле

Выступление певицы было запланировано в Москве на концерте к Международному женскому дню.

Известная грузинская певица Тамара Гвердцители не будет участницей концерта в Кремлевском дворце, который состоится в воскресенье, 6 марта, в честь Международного женского дня.

Об этом она написала на своей официальной странице в Facebook.

"Тамара Гвердцители не будет петь на концерте в Кремле 6 марта", — говорится в сообщении.

Такому решению певицы предшествовала резкая критика в ее адрес на родине – в Грузии. В частности, общественные активисты раскрасили именную звезду Тамары Гвердцители перед зданием тбилисской филармонии в цвета украинского флага.

Среди тех грузинских артистов, участие которых анонсировано на этом концерте, есть также певец Сосо Павлиашвили и группа A'Studio, солисткой которой является Кета Топурия. Об их отказе петь в Кремле пока не сообщили.

Напомним, ранее певец грузинского происхождения Валерий Меладзе первым из российских артистов призвал остановить войну. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram артиста.

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