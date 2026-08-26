После масштабного наводнения в Непале пропали без вести 53 украинца: что известно

Наводнение в Непале / © АР

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На границе Непала и Тибета произошло масштабное наводнение, в результате которого 53 гражданина Украины считаются пропавшими без вести. Сейчас профильные ведомства устанавливают их местонахождение и ведут поисковые работы.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины Украинской правды.

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Наводнение в Непале оборвало связь с 53 украинцами — подробности

В МИД поступило обращение по поводу исчезновения сегодня утром связи с группой туристов 46 граждан Украины в зоне стихийного бедствия. В целом, по информации Туристической полиции Непала, по состоянию на данный момент в результате бедствия считаются пропавшими без вести 53 гражданина Украины.

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Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поисковым операциям, которые могут выявить местонахождение украинских граждан.

В министерстве отмечают, что на данный момент нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших. По личному поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и совершению других необходимых действий.

Кроме того, на «горячую линию» МИД поступило восемь обращений от родственников по поводу потери связи с лицами из упомянутого списка. На месте происшествия привлечен почетный консул Украины в Непале.

Наводнение в Непале — последние новости

Напомним, масштабное наводнение и оползни на границе Непала и Тибета повлекли гибель по меньшей мере 95 человек и исчезновение без вести сотен человек. Стихией смыло населенные пункты, дороги и мосты. По последним данным, среди пропавших есть как местные жители, так и иностранные туристы.

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Ранее мы писали, что в горных районах на границе Непала и Китая мощные наводнения и оползни уничтожили целые поселения. Ученые пришли к выводу, что такие катастрофические масштабы разрушений повлекла за собой одновременное сочетание сразу нескольких экстремальных факторов.

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