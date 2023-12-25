После многотысячных протестов в Сербии президент Вучич срочно встретился с послом РФ

Александр Вучич заверил российского дипломата, что сделает все, чтобы "сохранить безопасность граждан и "нашей Сербии".

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник, 25 декабря, встретился в столице страны Белграде с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко.

Об этом сербский лидер сообщил в Instagram.

"Я проинформировал посла о минувших ночных беспорядках в Белграде и повторил, что мы сделаем все, чтобы сохранить безопасность граждан и нашей Сербии", — написал Вучич.

Президент Сербии также отметил, что вместе с российским дипломатом "обменялись мнениями о ситуации в регионе, текущим геополитическим событиям и двусторонним отношениям".

Напомним, в столице Сербии – Белграде – 24 декабря тысячи человек вышли на антиправительственный протест. Они требуют отмены результатов парламентских и местных выборов, названные международными наблюдателями несправедливыми. ТСН.ua собрал все, что известно о митинге в Белграде.

Прокуратура Сербии 23 декабря сообщила, что приступила к расследованию обвинений в фальсификации во время выборов. Перед этим она заявила, что получила уведомление о возможных нарушениях, в том числе подкупе голосов и фальсификации бюллетеней и подписей. В то же время представители избирательной комиссии 24 декабря после проверки списков избирателей назвали ошибочными утверждение об участии в голосовании избирателей, не имевших права голоса.

Александар Вучич находится у власти с 2012 года. Он отвергает критику оппонентов о том, что его правительство ограничило демократические свободы и не смогло бороться с безудержной коррупцией и организованной преступностью.

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