После мятежа Пригожина заметилина форуме в Санкт-Петербурге

Основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, организовавшего военный мятеж в РФ, заметили на форуме "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

Фото Евгения Пригожина в кулуарах форума опубликовал один из руководителей группы "Вагнера" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый, передает Reform.

Фотография сделана в среду, 26 июля. На фото Пригожин пожимает руку члену делегации Центральноафриканской Республики.

"Господин посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Видим знакомые лица", – подписал фото Сытый.

Стоит отметить, что 27-28 июля в Санкт-Петербурге проходит второй саммит "Россия-Африка", в рамках которого состоится экономический и гуманитарный форум. В Кремле в этих мероприятиях примет участие президент-диктатор РФ Владимир Путин, который проведет встречи со всеми прибывшими главами африканских государств.

Напомним, в лагере "вагнеровцев" в Беларуси насчитали по меньшей мере 750 единиц техники.

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