После начала войны Израиля с ХАМАСом уменьшились поставки снарядов Украине — СМИ

Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину сократились "свыше 30%" с тех пор, как началась война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа.

Об этом говорится в материале ABC News.

Авторы публикации подчеркивают, что, вероятно, 155-мм артиллерийские снаряды являются самыми важными боеприпасами для ВСУ в войне с российскими оккупантами. Впрочем, часть назначавшихся для Украины американских запасов перенаправили в Израиль.

Также отмечается, что американские официальные лица за последние недели несколько раз заявляли, что снабжение боеприпасами Израиля не повлияет на войну в Украине.

"Они (официальные лица США – Ред.) говорили нам, что это не повлияет на обязательства (США), но это повлияло", – сказал анонимный украинский чиновник.

По его словам, запасы этих жизненно важных артиллерийских снарядов составляют "около 60-70% общих поставок".

Тем временем высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что сокращение боеприпасов "не имеет никакого отношения к происходящему в секторе Газа". Президентские пакеты полномочий по сокращению запасов "начинают складываться за несколько недель до этого, поэтому нет никакой связи между происходящим в Секторе Газа и происходящим в Украине", сказал чиновник.

Напомним, издание Bloomberg пишет, что новую помощь Украине Конгресс США может принять в середине декабря. Сторонники Украины в Конгрессе ведут борьбу за принятие большого пакета помощи.

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