После нескольких рюмок может и не такое: Медведев в костюме Соловьева вспомнил Кучму и заявил, что “Украина – это Россия” (видео)

Он также заявил о необходимости "считаться с мнением РФ" и надеялся на "новых руководителей" Украины.

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал очередную порцию трэш-заявлений об Украине и Западе. В частности, он заявил, что Украина это якобы "безусловно, Россия ", раскритиковал западных лидеров, а также выразил надежду на новых "конструктивных" украинских лидеров.

Соответствующее видео уже разлетелось по Сети и спровоцировало возникновение многочисленных мемов.

Дмитрий Медведев 4 марта выступил на Всемирном фестивале молодежи, который организовали в Сочи по личному указанию кремлевского диктатора Владимира Путина. Конечно, мероприятие преследует пропагандистскую цель, что и доказал своим присутствием бывший президент РФ.

Во время своего выступления Медведев сразу же вспомнил Путина, пересказав его слова о том, что "границы России нигде не заканчиваются". Кроме этого, Медведев начал рассказывать, что Украина плохо влияет сама на себя и другие кремлевские нарративы.

Как еще одно подтверждение оккупационных целей Москвы, за спиной у Медведева появилась вымышленная карта мира, на которой Украине поделена между многими страна, но больше всего – якобы в составе России. В своем выступлении Медведев, зачем-то надел полувоенный френч "под Сталина" (такой же носит другой пропагандист — Владимир Соловьев. — Ред.), также вспомнил и Леонида Кучму с его книгой "Украина — не Россия".

"Украина – это, безусловно, Россия", — Медведев подался в стендап pic.twitter.com/LIWztd1KPG — Lara-Lara (@LaraLar93023545) 4 марта 2024

“Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина – это, безусловно, Россия”, – сказал пропагандист.

Также экспредседатель РФ продемонстрировал оскорбительные отвратительные картинки, на которых изображены мировые лидеры. В частности, там были президент США Джо Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и другие.

Медведев сорвал овации, показал на большом экране картинку из своего Telegram канала . — Sergey Nechaev (@SNechatv) 4 марта 2024

В Сети уже высмеяли заявления Дмитрия Медведева, отметив, что ему давно пора выспаться, потому что ему "не дали нормально похмелиться". Также пользователи пишут, что "Димону принесли контурную карту". Кроме этого, без внимания не остался и костюм политика — в Сети сравнивают его с нарядом Соловьева, а некоторые напоминают одежду Ким Чен Ина или Доктора Зло.

"Украина – это, безусловно, Россия", — Медведев подался в стендап pic.twitter.com/LIWztd1KPG — Lara-Lara (@LaraLar93023545) 4 марта 2024

"Украина – это, безусловно, Россия", — Медведев подался в стендап pic.twitter.com/LIWztd1KPG — Lara-Lara (@LaraLar93023545) 4 марта 2024

"Украина – это, безусловно, Россия", — Медведев подался в стендап pic.twitter.com/LIWztd1KPG — Lara-Lara (@LaraLar93023545) 4 марта 2024

Вчера Дмитрий Медведев, нарядившись доктором Зло, выступил перед делегатами Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. pic.twitter.com/xrHwObygcN – Андрей Мальгин (@andrey_malgin) March 4, 2024

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