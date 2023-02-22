После неудачного пуска межконтинентальной ракеты "Сармат" Россия передумала запускать гиперзвуковую "Циркон"

Еще месяц назад пропагандисты хвастались, что российский фрегат выполнит обучающий запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Россия отказалась запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения "Циркон" во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.

Об этом сообщил в среду, 22 февраля, старший российский военно-морской офицер Олег Гладкий, передает информационное агентство Reuters.

"Гиперзвуковое оружие в рамках этих учений использоваться не будет. В упражнениях, которые мы сегодня выполняем, нет скрытого смысла", — сказал Гладкий.

Издание отметили, что в этом месяце пропагандисты хвастались, что участвующий в учениях российский фрегат выполнит учебный запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Западные СМИ пишут, что Россия, Китай и Соединенные Штаты соревнуются за разработку гиперзвукового оружия, которое рассматривается как способ получить преимущество над любым противником благодаря его скорости и маневренности.

Напомним, утром 22 февраля появились новости о том, что Россия якобы провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита американского президента Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Впрочем, в США опровергли эту информацию. По словам официального представителя Минобороны США, Россия не проводила ни одного испытания межконтинентальной баллистической ракеты до Байдена в Киеве.

Что известно о российской ракете "Циркон"

"Циркон" — двухступенчатая ракета российского производства, дальность ее полета может достигать 600 километров. В РФ заявляли, что ракетами "Циркон" будут оснащаться ПЛ и надводные боевые корабли флота РФ. Сам диктатор РФ Владимир Путин заявлял, что крылатые ракеты "Циркон", мол, уникальны в мире.

12 ноября 2022 г. в Министерство обороны РФ сообщили, что они заказали дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". Перед этим в России заявили, что опробовали ее. Ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков".

Читайте также: