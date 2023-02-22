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После неудачного пуска межконтинентальной ракеты "Сармат" Россия передумала запускать гиперзвуковую "Циркон"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1911
Время на прочтение
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После неудачного пуска межконтинентальной ракеты "Сармат" Россия передумала запускать гиперзвуковую "Циркон"

Скриншот с видео

Еще месяц назад пропагандисты хвастались, что российский фрегат выполнит обучающий запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Россия отказалась запускать свою гиперзвуковую ракету нового поколения "Циркон" во время совместных учений с Южной Африкой и Китаем.

Об этом сообщил в среду, 22 февраля, старший российский военно-морской офицер Олег Гладкий, передает информационное агентство Reuters.

"Гиперзвуковое оружие в рамках этих учений использоваться не будет. В упражнениях, которые мы сегодня выполняем, нет скрытого смысла", — сказал Гладкий.

Издание отметили, что в этом месяце пропагандисты хвастались, что участвующий в учениях российский фрегат выполнит учебный запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Западные СМИ пишут, что Россия, Китай и Соединенные Штаты соревнуются за разработку гиперзвукового оружия, которое рассматривается как способ получить преимущество над любым противником благодаря его скорости и маневренности.

Напомним, утром 22 февраля появились новости о том, что Россия якобы провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита американского президента Джо Байдена в Киев 20 февраля.

Впрочем, в США опровергли эту информацию. По словам официального представителя Минобороны США, Россия не проводила ни одного испытания межконтинентальной баллистической ракеты до Байдена в Киеве.

Что известно о российской ракете "Циркон"

"Циркон" — двухступенчатая ракета российского производства, дальность ее полета может достигать 600 километров. В РФ заявляли, что ракетами "Циркон" будут оснащаться ПЛ и надводные боевые корабли флота РФ. Сам диктатор РФ Владимир Путин заявлял, что крылатые ракеты "Циркон", мол, уникальны в мире.

12 ноября 2022 г. в Министерство обороны РФ сообщили, что они заказали дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". Перед этим в России заявили, что опробовали ее. Ракету запустили с фрегата "Адмирал Горшков".

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Дата публикации
Просмотры
1911
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