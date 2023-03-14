После ночной "бавовны" в Белгородской области заявили о "сбитии" БПЛА

После ночной "бавовны" в Белгородской области, когда якобы "сработало ПВО", власти сообщили о "сбитии" беспилотника.

Об этом заявил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения – обломки БПЛА упали на крышу гаража частного жилищного домовладения. Все оперативные службы выехали на место", — заявил Гладков.

Напомним, в ночь на 14 марта в Белгородской области произошел очередной "хлопок" во время пусков ракет. Одна из них "самоликвидировалась" неподалеку от места запуска.

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