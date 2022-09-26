После объявления мобилизации из России сбежала 261 тыс. мужчин – СМИ

После объявления диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации из России сбежала 261 тысяча мужчин.

Об этом пишет издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники в Администрации Путина.

По информации источника издания, в Администрации продолжается обсуждение о закрытии границ РФ для мужчин призывного возраста, после того, как от силовиков начали поступать цифры о количестве выезжающих из России мужчин. Якобы в последней справке ФСБ от 25 сентября указана цифра в 261 тыс. мужчин, уехавших из России со среды до вечера субботы, 24-го.

"Атмосфера в АП такова, что силовики и Минобороны смогут убедить Путина закрыть выезд, пока не поздно", — сказал сотрудник издания.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что решение Кремля о мобилизации – откровенное признание, что их кадровая армия не выдержала и посыпалась в Украине.

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