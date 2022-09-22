После объявления мобилизации в РФ мгновенно исчезла 90% поддержка "спецоперации" – российский оппозиционер

После объявления Путиным "частичной" мобилизации среди россиян резко снизилась поддержка войны в Украине.

Об этом заявил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко в интервью OBOZREVATEL.

"Вся эта 90% поддержка "спецоперации" Путина, о которой заявлялось, исчезла мгновенно. Ее собственно никогда не было. Значительное количество россиян было готово поддержать эту войну, сидя на диване. Но как только коснулось их собственной жизни, вся эта поддержка мгновенно испарилась. Умирать никто не хочет. Абсолютно не понятно, за что нужно отдавать свою собственную жизнь", — отметил он.

Яковенко считает, что Путин хочет спасти свою жизнь сотнями тысяч жизней россиян.

"Только зеки в небольшом количестве, рецидивисты, серийники просто ради сохранения своей жизни готовы сыграть в эту лотерею. И еще не понятно, как они поведут себя, когда получат оружие и доедут до Украины. В Москве озвучивается прекрасная идея — отправлять на фронт мигрантов за российское гражданство, но также не факт, что люди, прибывшие из стран Центральной Азии, будут готовы ехать умирать за непонятно что, это безумная попытка спасти свою собственную жизнь – я говорю о Путине и его окружении – ценой тысяч, десятков тысяч и, вероятнее всего., сотен тысяч жизней россиян", — добавил политик.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, в рамках мобилизации планируется набрать в армию 300 тыс. человек.