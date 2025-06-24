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После объявления прекращения огня Иран запустил новые ракеты по Израилю
Израильские военные перехватили две иранские ракеты.
Израиль зафиксировал "шквал ракет из Ирана" после того, как было объявлено о "вступлении в силу" прекращения огня с Тегераном утром 24 июня.
Об этом сообщают CNN и Sky News со ссылкой на израильских военных.
"Недавно на севере Израиля раздались сирены после того, как были обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону Государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - подчеркнули в Армии обороны.
Отмечается, что на севере страны была активирована тревога о воздушной тревоге после обнаружения ракет. Военные просили людей перейти в бомбоубежища.
Впоследствии представитель Армии обороны Израиля заявил, что их военные перехватили две ракеты, запущенные из Ирана.
Напомним, сегодня на рассвете Иран атаковал Израиль ракетами. В результате иранского удара есть погибшие на юге страны. Отмечается, что ракета попала в жилой дом Беэр-Шева.
Заметим, позже президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его словам, "12-дневная война" завершится после поэтапного внедрения в течение 24 часов.