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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
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После объявления прекращения огня Иран запустил новые ракеты по Израилю

Израильские военные перехватили две иранские ракеты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Израиль.

Израиль. / © Associated Press

Израиль зафиксировал "шквал ракет из Ирана" после того, как было объявлено о "вступлении в силу" прекращения огня с Тегераном утром 24 июня.

Об этом сообщают CNN и Sky News со ссылкой на израильских военных.

"Недавно на севере Израиля раздались сирены после того, как были обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону Государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы", - подчеркнули в Армии обороны.

Отмечается, что на севере страны была активирована тревога о воздушной тревоге после обнаружения ракет. Военные просили людей перейти в бомбоубежища.

Впоследствии представитель Армии обороны Израиля заявил, что их военные перехватили две ракеты, запущенные из Ирана.

Напомним, сегодня на рассвете Иран атаковал Израиль ракетами. В результате иранского удара есть погибшие на юге страны. Отмечается, что ракета попала в жилой дом Беэр-Шева.

Заметим, позже президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном. По его словам, "12-дневная война" завершится после поэтапного внедрения в течение 24 часов.

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Дата публикации
Количество просмотров
1819
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