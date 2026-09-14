После опасной атаки РФ у границы в Польше обратились к местным жителям

Флаг Польши.

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Заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек на фоне последних атак РФ призвал жителей приграничных населённых пунктов быть готовыми к возможной воздушной угрозе.

Рекомендации прозвучали после того, как российские войска впервые ударили вблизи пункта пропуска на границе с Польшей, сообщает RMF24.

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Представитель польского МВД подчеркнул, что Москва усиливает давление и пытается изолировать Украину, прерывая логистические пути, дороги, срывая поставки и оружия, и товаров. В то же время активизация российских ударов по западным областям усиливает угрозу для самой Польши.

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«Если есть удары в двух километрах от польской границы, это очень увеличивает риски и для нас», — сказал Мрочек.

Он отметил, что ранее поезда были одним из основных средств безопасного передвижения в пределах Украины, а также для приезда иностранных политиков. Впрочем, сейчас риски увеличились.

Мрочека спросили, как жителям приграничных районов Польши действовать в случае реальной воздушной угрозы, если вблизи нет укрытий. Он посоветовал воспользоваться специальным приложением с рекомендациями. По его словам, алгоритм действий зависит от типа жилья – частного дома или многоквартирной застройки.

«Если это частные дома – приоритетным местом для укрытия является гараж или подвал. Подходящие помещения есть и в многоквартирных домах», — сказал Мрочек, добавив, что вариантом является также комната «за двумя стенами».

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Напомним, после атаки возле КПП "Ягодин" Польша хочет изменить движение на границе с Украиной. Речь идет о необходимости ускорения движения через ККП. Важно не создавать скоплений транспорта, которые могут стать целями для ударов РФ.

Кроме того, премьер Дональд Туск предупредил поляков о «худшем сценарии». По его словам, эскалация может затронуть территорию страны. Именно поэтому, отмечает премьер, "нет сомнений", что Варшава должна быть готова вместе с союзниками к общему ответу, "если это будет необходимо".

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