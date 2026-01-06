После падения режима Мадуро венесуэльский оппозиционер предложила свою Нобелевскую премию Трампа

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо / © Associated Press

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что 3 января «войдет в историю как день, когда справедливость победила тиранию».

Об этом она заявила в интервью Fox News, пишет Sky News.

Она подчеркнула, что получение Нобелевской премии мира «посвятила Дональду Трампу, потому что считаю, что он этого заслуживает». Мачадо говорит, что была убеждена в этом еще до восхищения Николаса Мадуро, но это событие лишь подтвердило его убеждение.

«Это не только огромный шаг для венесуэльского народа и нашего будущего, я думаю, что это огромный шаг для человечества, свободы и человеческого достоинства», — сказала она.

Мачадо даже предложила американскому президенту Нобелевскую премию мира, которую ей присудили в октябре за продвижение демократических прав народа Венесуэлы. Заметим, именно эту награду Трамп стремился годами.

«То, что он сделал, как я уже говорила, исторически. Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Поскольку это приз венесуэльского народа, мы определенно хотим вручить его ему и поделиться им с ним», — сказала оппозиционерка.

Напомним, 3 января Дональд Трамп лично заявил о вывозе лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из страны. По его словам, США нанесли широкомасштабный удар против страны. Операцию он назвал превосходной.

Мадуро обвиняют ключевую роль в многолетнем международном заговоре по контрабанде кокаина в США. По версии прокуратуры, схема действовала более 25 лет и включала сотрудничество с транснациональными преступными группировками, в частности, картелем «Синалоа» и венесуэльской группой Tren de Aragua, которую в США признали иностранной террористической организацией. Мадуро грозит пожизненное заключение.