После падения России Грузия и Молдова смогут освободить свои территории: Жданов прогнозирует "пинки"

После падения России у Грузии и Молдовы появится стопроцентный шанс вернуть свои оккупированные россиянами территории – речь идет об Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Такое мнение военный эксперт Олег Жданов выразил в своем видеоблоге.

При этом он считает, что Молдова и Грузия могут применить силу для освобождения своих территории. Однако окно возможностей будет не слишком большим.

"Я думаю, если политическое руководство Грузии и Молдовы не упустят свое окно Овертона, то у них есть стопроцентный шанс вернуть эти территории. Даже если не будет выходить дипломатическим путем... Ведь Россия, даже умирая, будет цепляться и будет кричать, что "Нет, нет, нет, давайте мы будем 25 лет выводить (свои войска – ред.)". Поэтому вполне возможно, что придется применять силу. Силу – именно в том, чтобы разоружить российские войска и просто выдворить их оттуда пинками. При этом оружие можно забрать в качестве компенсации. И вернуть свою территориальную целостность и восстановить свой суверенитет", – рассказал военный эксперт.

"Не могут сами – могут обратиться к странам-соседям. Думаю, что они им полностью помогут. Однако у них будет небольшое окно Овертона, потому что российский шовинизм неистребим на территории Московии. Он будет очень быстро проявляться снова", – добавил Жданов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война против Украины станет началом распада России.

По мнению российского оппозиционера, юриста Марка Фейгина, развал России зависит от трех факторов, один из которых – исход войны против Украины.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко считает, что сегодняшняя Россия подошла к тому моменту, когда уже есть объективные обстоятельства, которые не могут быть устранены тем или иным политическим лидером или той или иной политической группой, и идет к своему краху.

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