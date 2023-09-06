После падения "Шахеда" в Румынии заявили, что усилят защиту воздушного пространства

В Румынии заявили, что усилят защиту своего воздушного пространства после последних атак страны-агрессора России на украинские порты на Дунае, а также после падения Shahed с румынской стороны.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину, сообщает "ЕП".

По его словам, а граничащие с Украиной румынские берега Дуная обнаружили "фрагменты, которые могут быть частями дрона".

"Следователи собрали эти доказательства, начаты лабораторные исследования. Мы с точностью установим, какое их происхождение… и публично сообщим выводы", — говорит спикер.

Константин Спину заметил, что потенциально это могут быть либо последствия российской атаки на Измаил три дня назад, либо более давние.

"Принимаются и будут предприниматься все процедурные шаги, которые требует ситуация. Определены конкретные меры по усилению технических способностей, мониторингу ситуации вблизи портовой инфраструктуры Украины, мы приняли дополнительные меры для безопасности нашего воздушного пространства", — Спину.

Дроны на территории Румынии

В украинском МИД сообщили, что в ночь на 4 сентября во время российской атаки беспилотниками по инфраструктуре Измаильского морского порта в Одесской области дроны упали и сдетонировали на территории Румынии.

Румынский президент Клаус Иоганнис отрицал информацию о падении "Шахеда" на территории его государства. Вместе с тем он отметил, что российские бомбардировки Украины "вызывают беспокойство".

В свою очередь, в Минобороны Румынии заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны. В ведомстве также отметили, что ответственные структуры в режиме реального времени отслеживали ситуацию, вызванную атаками российских беспилотников.

Впрочем, 6 сентября Румыния подтвердила падение российского "Шахеда". Отмечается, что идет расследование инцидента.

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