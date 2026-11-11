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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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После переговоров с Путиным Лукашенко резко захотел дружить с Польшей: что он задумал

Александр Лукашенко внезапно изменил риторику по Варшаве и заговорил о возобновлении доверия между странами. Его призыв к диалогу прозвучал всего через два дня после встречи с Владимиром Путиным.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко / © Associated Press

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности возобновить отношения с Польшей. Он призвал Варшаву отказаться от конфронтации и взаимных обвинений, а также подверг критике санкции и строительство пограничных ограждений.

Об этом Лукашенко заявил в поздравлении польского народа по случаю Дня независимости 11 ноября, сообщает беларуское государственное агентство БелТА.

По словам беларуского лидера, отношения Минска и Варшавы в последние годы значительно ухудшились. В то же время, он убежден, что санкции, запреты и усиление границ не помогут преодолеть разногласия между странами.

«У нас разные позиции по ряду проблем — так было и будет. Вопрос в том, сможем ли мы относиться к этой ситуации с пониманием и настроенностью на диалог, без конфронтации и обвинений», — заявил Лукашенко.

Он также заверил, что Беларусь заинтересована в «восстановлении доверия и взаимного уважения», которое, по его мнению, должно стать основой для дальнейшего сотрудничества с Польшей.

Примечательно, что заявление о налаживании отношений с Варшавой прозвучало только два дня спустя после встречи Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным.

9 ноября они провели переговоры в Кремле, в ходе которых обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в рамках Союзного государства и международную ситуацию.

Связана ли новая риторика Лукашенко в отношении Польши с его встречей с Путиным, пока неизвестно.

Путин встретился с Лукашенко, а тот заговорил о скором завершении войны

Напомним, 9 ноября российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево. Это была уже шестая личная встреча политиков с начала 2026 года и восьмая за последние 12 месяцев.

По сообщениям российских СМИ, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международные вопросы. Путин также поблагодарил Лукашенко за содействие гуманитарным обменам в рамках войны против Украины.

Ранее Лукашенко заявил, что война в Украине якобы может завершиться уже в ближайшие месяцы. При этом он обвинил западных партнеров Киева в срыве возможного мирного урегулирования еще в 2022 году.

«В 2022 году это противостояние могло закончиться через несколько недель. Беларусь приложила к этому огромные усилия», — утверждал он.

В то же время, Лукашенко не упомянул, что именно с территории Беларуси российские войска наступали на Украину в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на его заявления о возможном скорейшем мире, конкретных оснований для такого прогноза он не привел.

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