- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 682
- Время на прочтение
- 2 мин
После переговоров с Путиным Лукашенко резко захотел дружить с Польшей: что он задумал
Александр Лукашенко внезапно изменил риторику по Варшаве и заговорил о возобновлении доверия между странами. Его призыв к диалогу прозвучал всего через два дня после встречи с Владимиром Путиным.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности возобновить отношения с Польшей. Он призвал Варшаву отказаться от конфронтации и взаимных обвинений, а также подверг критике санкции и строительство пограничных ограждений.
Об этом Лукашенко заявил в поздравлении польского народа по случаю Дня независимости 11 ноября, сообщает беларуское государственное агентство БелТА.
По словам беларуского лидера, отношения Минска и Варшавы в последние годы значительно ухудшились. В то же время, он убежден, что санкции, запреты и усиление границ не помогут преодолеть разногласия между странами.
«У нас разные позиции по ряду проблем — так было и будет. Вопрос в том, сможем ли мы относиться к этой ситуации с пониманием и настроенностью на диалог, без конфронтации и обвинений», — заявил Лукашенко.
Он также заверил, что Беларусь заинтересована в «восстановлении доверия и взаимного уважения», которое, по его мнению, должно стать основой для дальнейшего сотрудничества с Польшей.
Примечательно, что заявление о налаживании отношений с Варшавой прозвучало только два дня спустя после встречи Лукашенко с российским диктатором Владимиром Путиным.
9 ноября они провели переговоры в Кремле, в ходе которых обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в рамках Союзного государства и международную ситуацию.
Связана ли новая риторика Лукашенко в отношении Польши с его встречей с Путиным, пока неизвестно.
Путин встретился с Лукашенко, а тот заговорил о скором завершении войны
Напомним, 9 ноября российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево. Это была уже шестая личная встреча политиков с начала 2026 года и восьмая за последние 12 месяцев.
По сообщениям российских СМИ, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и международные вопросы. Путин также поблагодарил Лукашенко за содействие гуманитарным обменам в рамках войны против Украины.
Ранее Лукашенко заявил, что война в Украине якобы может завершиться уже в ближайшие месяцы. При этом он обвинил западных партнеров Киева в срыве возможного мирного урегулирования еще в 2022 году.
«В 2022 году это противостояние могло закончиться через несколько недель. Беларусь приложила к этому огромные усилия», — утверждал он.
В то же время, Лукашенко не упомянул, что именно с территории Беларуси российские войска наступали на Украину в начале полномасштабного вторжения. Несмотря на его заявления о возможном скорейшем мире, конкретных оснований для такого прогноза он не привел.