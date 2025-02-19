После перемирия Путин может начать другую военную операцию: политолог о намерениях диктатора

После короткого перемирия президент РФ Владимир Путин может приступить к другой военной операции в рамках полномасштабной войны во время перманентного предвыборного процесса в Украине.

Об этом сказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сказал в эфире " Киев 24".

По словам политолога, после переговоров делегаций США и РФ в Саудовской Аравии стало ясно, что президента Дональда Трампа уже устроит перемирие, а не продолжительный мир в Украине, ведь он стал снижать уровень своих ожиданий.

"Он подменяет понятие, уже вместо мира перемирия. Для него это подходит. Таким образом он якобы хочет продавать достижение быстрого мира за счет прекращения огня, но сколько это прекращение будет продолжаться открыто", — говорит Чаленко.

Напомним, переговоры в Саудовской Аравии Трамп оценил, как "очень хорошие" и добавил, что после них он убедился в возможности заключения соглашения по войне . Президент США также фактически уравнял Москву и Киев в войне, заявив, что как Россия, так и Украина ежедневно теряют тысячи и тысячи солдат.

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