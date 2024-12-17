После перемирия с Украиной РФ может напасть на страны Балтии или Польшу – оппозиционер Пономарев

По мнению российского оппозиционера, путинский режим не откажется от своих агрессивных планов.

После перемирия с Украиной в течение двух последующих лет Россия может начать войну со странами Балтии или Польшей.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает "Киев 24".

По его мнению, российская экономика почти полностью милитаризована, поэтому РФ вынуждена постоянно воевать.

"Если произойдет определенное перемирие с Украиной, то война с НАТО, странами Балтии, Польшей состоится в течение 2-3 лет максимум. Это большой фактор опасности, который на Западе не очень хорошо осознают. Они сосредоточены на тактическом вопросе — прекратить огонь именно сейчас. А что будет потом, они не очень-то осознают", – отмечает оппозиционер.

Пономарев предупредил, что Кремль будет и дальше модернизировать собственную армию и накапливать новое вооружение.

Напомним, Илья Пономарев – единственный российский депутат, в 2014 году проголосовавший против оккупации Крыма Россией. Впоследствии он переехал в Киев, выучил украинский язык и получил украинский паспорт.

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