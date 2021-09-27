После пересчета голосов женщины лишились большинства в парламенте Исландии

В то же время Исландия сохранила статус европейской страны с наибольшим процентом законотворцев среди женщин.

В Исландии после заявления о первом в Европе парламенте с женским большинством пересчитали голоса и обновили результаты субботних выборов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что по итогам голосования большинство, а именно 33 места в новоизбранном парламенте, получили мужчины, а еще 30 — женщины. Ранее в субботу сообщалось, что исландский альтинг будет состоять из 33 женщин и 30 мужчин.

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Несмотря на это, Исландия сохранила статус европейской страны с наибольшим процентом законотворцев среди женщин (почти 48% от общего числа).

Заметим, что лишь в нескольких странах мира, ни одна из которых не находится в Европе, парламент имеет женское большинство. Лидером является Руанда с 61% женщин-законотворцев в Палате депутатов. Также на отметке 50% и выше находятся Куба, Никарагуа и Мексика.

По данным Межпарламентского союза, всего в мире женщины составляют более четверти законодателей. "Женская победа остается главной историей этих выборов", — указала профессор политики Олафур Хардарсон телеканалу RUV после пересчета голосов.

Система голосования Исландии разделена на шесть регионов, пересчет голосов состоялся после вопросов о количестве поданных бюллетеней. Ошибки не были полностью объяснены, однако, как считается, произошли из-за человеческого фактора.

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Накануне выборов три партии, в частности правоцентристская Партия независимости, центристская Прогрессивная партия и Движение лево-зеленых во главе с премьер-министром Катрин Якобсдоттир, образовали коалицию. По итогам выборов они получили 37 мест в альтинге.

Как сообщалось, в этой стране нет квот на представительство женщин в парламенте. Однако некоторые партии требуют, чтобы определенное количество кандидатов были женщинами.

Исландия долгое время считалась лидером в вопросах гендерного равенства. 12-й год подряд в рейтинге Всемирного экономического форума Исландию называют наиболее равноправной страной в мире. Также Исландия была первой страной, которая избрала президентом женщину (в 1980 году).

Между тем в Германии, где граждане избирали новый состав Бундестага, в соответствии с первыми результатами экзит-полов, блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС набирает 24% и с небольшим отставанием проигрывает социал-демократам (26%). Эти результаты являются худшими для Блока в ФРГ с 1949 года.

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