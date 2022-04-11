После первого тура выборов президента Франции произошли беспорядки: в Париже построили баррикаду (видео)

После первого тура выборов президента Франции произошли беспорядки: в Париже построили баррикаду (видео)

Более полутысячи демонстрантов прошли маршем в центре французской столицы.

Вечером в воскресенье, 10 апреля, после того, как стали известны результаты экзитпола на выборах президента Франции, на центральных улицах Парижа начались массовые демонстрации протеста.

Как сообщают французские СМИ, в центре столицы, в историческом квартале Ренна прошли маршем более полутысячи демонстрантов.

Cortège antifasciste à Rennes le soir du 1er tour "tout le monde deteste les fachos" après "ni Le Pen, ni Macron" #Rennes #electionpresidentielle2022 #Elections2022 pic.twitter.com/QJAEORlbtt — AB7 Média (@Ab7Media) April 10, 2022

Во время шествия протестующие зажигали файеры, бросали дымовые шашки, поджигали мусорные урны и даже построили баррикаду. На двух зданиях были выбиты витрины и расписаны краской фасады.

Echauffourées à Rennes après l'annonce des résultats pic.twitter.com/REj3jwsU6x — BFMTV (@BFMTV) 10 апреля 2022

Сообщается, что недовольство демонстрантов вызвало то, что прошедшую во второй тур лидерку французских ультраправых Марин Ле Пен допустили к участию в выборах.

Manifestation contre Emmanuel Macron et Marine Le Pence со à #Rennes suite à l'annonce des results du premier tour. Des manifestants érigent des barricades dans le centre ville. ( @Rennes24, @Meteor35000 ) #presidentielles2022 #1erTour pic.twitter.com/nlk9GnovFs — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) 10 апреля 2022

По официальной информации в настоящее время, после обработки 95% бюллетеней, в избирательной гонке лидирует действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, набирая 27,41%. На втором месте – кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.

Напомним, во Франции прошел первый тур президентских выборов. Лидерами голосования стали действующий президент Эммануэль Макрон и представительница ультраправых Марин Ле Пен, обвиняемая в тесных контактах с российским диктатором Владимиром Путиным.

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