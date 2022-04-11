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После первого тура выборов президента Франции произошли беспорядки: в Париже построили баррикаду (видео)

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После первого тура выборов президента Франции произошли беспорядки: в Париже построили баррикаду (видео)

скриншот с видео

Более полутысячи демонстрантов прошли маршем в центре французской столицы.

Вечером в воскресенье, 10 апреля, после того, как стали известны результаты экзитпола на выборах президента Франции, на центральных улицах Парижа начались массовые демонстрации протеста.

Как сообщают французские СМИ, в центре столицы, в историческом квартале Ренна прошли маршем более полутысячи демонстрантов.

Во время шествия протестующие зажигали файеры, бросали дымовые шашки, поджигали мусорные урны и даже построили баррикаду. На двух зданиях были выбиты витрины и расписаны краской фасады.

Сообщается, что недовольство демонстрантов вызвало то, что прошедшую во второй тур лидерку французских ультраправых Марин Ле Пен допустили к участию в выборах.

По официальной информации в настоящее время, после обработки 95% бюллетеней, в избирательной гонке лидирует действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, набирая 27,41%. На втором месте – кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.

Напомним, во Франции прошел первый тур президентских выборов. Лидерами голосования стали действующий президент Эммануэль Макрон и представительница ультраправых Марин Ле Пен, обвиняемая в тесных контактах с российским диктатором Владимиром Путиным.

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