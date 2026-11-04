После победы демократов Белый дом опубликовал провокационное фото Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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После убедительной победы Демократической партии на промежуточных выборах 2026 года в Конгресс США Белый дом опубликовал провокационное сообщение с напоминанием о том, что Дональд Трамп по-прежнему остается президентом Соединённых Штатов. Пост с фотографией американского лидера вызвал волну критики в социальных сетях.

Об этом пишет издание Unilad.

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На официальной странице Белого дома в социальной сети X опубликовали фотографию Дональда Трампа с красноречивой надписью заглавными буквами: «ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ: ТРАМП ВСЕ ЕЩЁ ВАШ ПРЕЗИДЕНТ».

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Публикацию сопровождала фраза: «Благодарим вас за внимание к этому вопросу».

Как отмечает Unilad, этот пост стал своеобразной реакцией администрации на результаты промежуточных выборов, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса США.

Как Трамп объяснил своё поражение

Сам Дональд Трамп также отреагировал на результаты голосования, заявив, что победа демократов не отражает его реальной поддержки среди американцев.

«Меня не было в бюллетенях, а если бы я там был, мы бы выиграли С ОГРОМНЫМ ОТРЫВОМ!» — написал президент в своей социальной сети Truth Social.

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В комментарии телеканалу CBS News он повторил эту точку зрения, отметив, что не мог повлиять на ситуацию, поскольку его кандидатура не фигурировала среди участников выборов.

«Если бы он был, мы бы победили», — настаивал Трамп.

В то же время американский президент поздравил демократов с победой и заявил, что рассчитывает сотрудничать с ними ради блага страны.

«Мое обращение: поздравляю демократов, и я с нетерпением жду совместной работы с вами на благо нашей страны», — сказал он.

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Трамп также напомнил о своих президентских полномочиях, заявив, что обладает «широким правом вето» и сможет «всё уладить».

Американцы раскритиковали сообщение Белого дома

Дерзкая публикация администрации вызвала неоднозначную реакцию пользователей X. Часть комментаторов высмеяла тон сообщения, посчитав его неуместным для официального представительства президента США.

«Самая влиятельная должность на планете опустилась до публикации детских насмешек на уровне старшей школы. Какой позорный период в американской истории», — написал один из пользователей.

Другой комментатор, назвавший себя избирателем Трампа, обвинил администрацию в политических неудачах: «Я голосовал за Трампа. И это на 100 000% ваша вина».

Еще один пользователь назвал эту публикацию настолько позорной, что она вызывает даже некоторое сочувствие к президенту.

Тем временем демократы публично отпраздновали завоевание контроля над обеими палатами Конгресса. В своём кратком сообщении в X они подытожили результаты выборов словами: «Приступили к работе».

Напомним, что промежуточные выборы в США завершились масштабным поражением Республиканской партии Дональда Трампа. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом. Такой результат может существенно ограничить возможности американского президента в течение последних двух лет его президентского срока.

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