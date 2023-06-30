После подрыва Каховской ГЭС к берегу Абхазии прибило трупы домашних животных

На выложенном в Сеть видео также зафиксировано много мусора, несущего к берегу быстрым потоком.

К морскому побережью Абхазии после подрыва россиянами Каховской ГЭС прибило трупы затонувших домашних животных.

Об этом информируют местные паблики и добавляют видео.

Так, трупы украинских животных морская волна прибила к пляжу в Сухуми, переполненному отдыхающими.

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На видео с места событий видны тела домашних животных в море и много мусора, несущего к берегу быстрым потоком.

"Из-за взорванной россиянами Каховской ГЭС на берег в Сухуми выбросило мертвых домашних животных... Черноморское побережье ожидает катастрофа", – говорится в сообщении одного из пабликов.

К березу в Абхазии прибило трупы украинских животных после теракта на Каховской ГЭС

Последствия теракта на Каховской ГЭС

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС на Херсонщине, которую сами же заминировали еще осенью 2022 года. Днепровская вода затопила населенные пункты, а Каховское водохранилище настолько обмелело, что напоминает пустыню.

Так, в Сети 20 июня появились видео с территории водохранилища, где вместо воды была видна огромная пересохшая территория. В то же время спутниковые снимки показали, что водохранилище напоминало пустыню.

Подрыв Каховской ГЭС вызвал крупнейшую со времен Чернобыльской трагедии техногенную катастрофу на европейском континенте. Этот теракт нанес непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожил урожай, поставил под угрозу жизнь людей и разрушил их дома. Под угрозой оказалась безопасная работа Запорожской АЭС.

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