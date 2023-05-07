После подрыва Прилепина российская пропагандистка сделала неожиданный вывод

Украинская изменница, которая теперь работает на российские средства массовой пропаганды, считает, что ее тоже могут "убрать".

Вечером в субботу, 6 мая, кремлевская пропагандистка Юлия Витязева, ранее жившая и работавшая в Украине, комментируя подрыв машины своего коллеги Захара Прилепина в эфире российского телевидения, рассказала об "опасных" украинцах, желавших ей смерти в соцсетях.

Фрагмент этого эфира публикует УНИАН.

"Я просто очень хорошо знаю тех, с кем 33 года прожила в одной стране, и я знаю, на что они способны..." — испуганно говорила бывшая одесситка, которая сейчас проживает в Москве и дописывает антиукраинскую пропаганду на пророссийские сайты.

Пропагандистка уверяла, что от угроз "отмахиваться нельзя".

“Если кто-то угрожает убить вас — верьте ему. Поэтому я всегда так остро реагирую на все призывы физического устранения граждан РФ. Вот начиная с того, что пишут украинцы, списочки свои составляют...” – утверждала она.

Витязева поделилась своими воспоминаниями с тех пор, когда она работала в Украине, но уже воспевала кровавый режим Путина.

“Я помню, какие они [украинцы] мне в Facebook писали сообщения, с какими деталями, с каким смаком они описывали, как они будут меня убивать... Это наложило отпечаток и на их методы, и на мое восприятие всех этих угроз... ” — нервно вспоминала пропагандистка.

Кроме того, Витязева пожаловалась, что в информационном пространстве "все наэлектризовано до такой степени, что если поднести спичку — загорится", и посетовала, что неназванные ею силы хотят устроить в РФ революцию в то время, когда "идет война".

Напомним, что в России считают, что к подрыву пропагандиста Прилепина имеет отношение США и Украина.

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