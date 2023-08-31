После последней атаки на российские аэродромы РФ пересматривает свою ПВО — британская разведка

После успешных атак на российские аэродромы, в частности в Пскове, россияне вынуждены полностью перерабатывать свою ПВО.

Россия вынуждена усиливать свою ПВО на аэродромах для противодействия беспилотникам, которые успешно атакуют РФ, в частности после удара в ночь с 29 на 30 августа.

Об этом сообщает разведка Британии в своей ежедневной сводке.

Отмечается, что в ночь на 30 августа на территории России произошло около пяти отдельных атак дронами-камикадзе. Это была самая масштабная атака на территории РФ за время полномасштабной войны.

"О взрывах сообщали в Москве, Брянске, Рязани и на воздушной базе Пскова рядом с эстонской границей. Удар по Пскову, вероятно, повредил несколько военно-транспортных самолетов. Всего за август 2023 года в России было 25 отдельных атак дронами, почти точно совершенными по помощью беспилотников "в один конец", – говорят в Минобороны Британии.

Аналитики подчеркивают, что большинство БПЛА успешно достигли своих целей, что свидетельствует о проблемах российского ПВО по выявлению и уничтожению таких воздушных объектов.

"Россия, вероятно, пересматривает свою противовоздушную оборону в зоне между Украиной и Москвой, чтобы лучше противостоять этим атакам", – говорит британская разведка.

﻿Предыдущие удары по российским военным авиабазам привели к рассредоточению российских самолетов по всей России. Однако недавние удары по Сольцам и Пскову продемонстрировали, что БПЛА обладают значительным радиусом действия, что делает дальнейшее рассредоточение еще более сложной задачей для оккупантов.

"Вполне возможно, что России придется рассмотреть вопрос об установлении дополнительных систем противовоздушной обороны на аэродромах, которые, по ее мнению, находятся под угрозой атак БПЛА", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, ночью против 30 августа российские силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, которые на аэродроме в Пскове уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не обнаружили эти дроны, потому что сосредоточили ПВО на прикрытии своей столицы Москвы.

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