После потери Орбана Россия получает новый плацдарм в Европе: подробности от WP

Флаг Болгарии / © Associated Press

Россия может попытаться восстановить часть своего влияния в Европейском Союзе после политических изменений в Болгарии.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

На выборах убедительную победу одержала политическая сила, связанная с Руменом Радевым — бывшим президентом страны, которого считают более лояльным к Москве. Его партия получила большинство в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Эти результаты завершили длительный период политической нестабильности и коалиционных правительств в Болгарии, являющейся членом ЕС и НАТО.

В Кремле положительно отреагировали на результаты выборов. Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве «впечатлены» результатом и видят в позиции Радева сигнал к более «прагматичному диалогу» с Россией.

Победа в Болгарии состоялась вскоре после поражения Виктора Орбана в Венгрии, которого ранее считали главным союзником Кремля в Европе.

Сам Радев неоднократно выступал против военной помощи и за восстановление отношений с Москвой. Также он подверг сомнению целесообразность вступления Болгарии в еврозону и призвал к новой архитектуре безопасности в Европе.

В то же время, аналитики отмечают, что экономическая зависимость Болгарии от ЕС может сдерживать радикальные шаги нового правительства. Кроме того, жесткая пророссийская позиция может вызвать внутреннее сопротивление и протесты.

Оппозиция уже заявила, что будет поддерживать антикоррупционные инициативы, но будет выступать против любых решений, противоречащих политике Европейского Союза.

Напомним, 19 апреля в Болгарии проходили парламентские выборы. Победу одержала новая партия «Прогрессивная Болгария», которую возглавляет пророссийский политик и экспрезидент Румен Радев.

Кроме того, ранее в Словении заявили о возможном референдуме по выходу из НАТО и пересмотру санкций против России. Политические сигналы раздались на фоне изменений в регионе после выборов в Венгрии.