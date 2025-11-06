После "позорной выходки" спикера над парламентом Чехии появились три украинских флага

Украинский флаг над парламентом Чехии / © из соцсетей

Депутаты от оппозиционных партий в чешском парламенте раскритиковали поступок нового спикера Томио Окамуры, который инициировал снятие украинского флага с правительственного здания. Флаг Украины висел над входом в парламент с начала полномасштабного вторжения как символ поддержки.

Как сообщает издание iDnes, в ответ депутаты от партий ODS, STAN и «Партии пиратов» вывесили украинские флаги из окон правительственного здания.

Министр обороны Яна Чернохова, которая уходит в отставку вместе со всем предыдущим правительством, назвала поступок Окамуры «позорной выходкой».

«Палата представителей не является его собственностью. Флаг Украины, как выражение нашей поддержки страны, которую ежедневно бомбардируют путинские террористы, должен быть на здании Палаты представителей. Именно поэтому мы с коллегами из нашей фракции немедленно позаботились об исправлении», — написала политик, представляющая партию ODS, в своей заметке в соцсети.

В партии STAN заявили, что украинский флаг является важным символом того, что Чешская Республика стоит на стороне страны, подвергшейся нападению со стороны России.

Председатель партии Вит Ракушан подчеркнул, что «в свой первый день на посту господин Окамура показал, на что способен только он: попрать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия».

«Пария пиратов» также присоединились к поднятию собственного флага над зданием чешского парламента.

«Томио Окамура, вместо того, чтобы защищать демократию и солидарность, служит Кремлю. Мы не позволим этому политическому театру пророссийской пропаганды стать реальностью», — заявила депутат от Пиратов Катержина Стоянова.

По словам председателя Пиратов Зденека Гржиба, партия твердо стоит на стороне Украины. «Томио Окамура выбрал убрать украинский флаг как свой первый шаг во главе Палаты депутатов. Трудно представить более символическую демонстрацию искаженных приоритетов», — написал он в сети X.

В четверг вечером в эфире Чешского телевидения новоизбранный спикер Томио Окамура заявил, что его партия перед выборами обещала, что на чешских общественных зданиях будут только чешские флаги, и свое обещание выполняет. Относительно израильского флага, который до сих пор висит в Палате депутатов, он сказал, что ничего не имеет против Израиля, но возможно, что руководство палаты обсудит его дальнейшую судьбу.

Как сообщалось ранее, 6 ноября новый спикер Палаты депутатов Чехии, лидер ультраправой, антиевропейской и антинатовской партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура, отметил свое избрание на должность демонстративным снятием со здания парламента украинского флага.

Напомним, после смены власти в Чехии страна может пересмотреть свой подход к поддержке Украины. Вероятный новый премьер Андрей Бабиш формирует правительство, которое, по предварительным заявлениям, может отказаться от военной помощи Киеву.