После прививки и COVID-19 американка осталась без ног и готовится к ампутации рук

Случай женщины оказался уникальным по тяжести течения болезни.
Жительница США Джуммай Наче заболела COVID-19 после прививки, из-за болезни ей ампутировали ноги, а вскоре она останется еще и без рук. Врачи считают, что вирус попал в организм женщины до вакцинации.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, женщина работала фельдшером и получила вторую дозу вакцины Pfizer 1 февраля, а уже 6 февраля ее доставили в больницу с болями в груди. Тест на коронавирус был положительным, но проблем с легкими обследование не выявило.
Состояние пациентки быстро ухудшалось и уже вскоре ее подключили к ИВЛ. У Наче развивались анемия, ишемия, тромбоз артерий, синдром мультисистемного воспаление и кардиомиопатия. Из-за поражения ног их пришлось ампутировать.
Случай женщины оказался уникальным. Эксперты сделали вывод, что причиной стали COVID-19 вместе с синдромом мультисистемного воспаления. Такой синдром является редким осложнением и развивается чаще у детей.
Специалисты предполагают, что к моменту вакцинации женщина могла болеть бессимптомно. Также пока неизвестно, связаны ли осложнения с вакцинацией. Муж пациентки не заразился.
Сейчас пара собирает деньги при поддержке благотворительных фондов на медицинские расходы и оплату протезов. Женщине может потребоваться около 500 тыс. долларов.
Напомним:
Ранее подобный случай также произошел в США. Там, 54-летнему мужчине из Калифорнии ампутировали два пальца. Также житель Великобритании потерял два пальца, после того как заразился коронавирусом.
А в Италии у больной коронавирусом пациентки почернели пальцы. COVID-19 вызвал у женщины гангрену. Итальянские медики назвали гангренозные пальцы "тяжелым проявлением" коронавируса.