После прививки и COVID-19 американка осталась без ног и готовится к ампутации рук

После прививки и COVID-19 американка осталась без ног и готовится к ампутации рук

Случай женщины оказался уникальным по тяжести течения болезни.

Жительница США Джуммай Наче заболела COVID-19 после прививки, из-за болезни ей ампутировали ноги, а вскоре она останется еще и без рук. Врачи считают, что вирус попал в организм женщины до вакцинации.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, женщина работала фельдшером и получила вторую дозу вакцины Pfizer 1 февраля, а уже 6 февраля ее доставили в больницу с болями в груди. Тест на коронавирус был положительным, но проблем с легкими обследование не выявило.

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Состояние пациентки быстро ухудшалось и уже вскоре ее подключили к ИВЛ. У Наче развивались анемия, ишемия, тромбоз артерий, синдром мультисистемного воспаление и кардиомиопатия. Из-за поражения ног их пришлось ампутировать.

Фото: westernjournal.com

Случай женщины оказался уникальным. Эксперты сделали вывод, что причиной стали COVID-19 вместе с синдромом мультисистемного воспаления. Такой синдром является редким осложнением и развивается чаще у детей.

Специалисты предполагают, что к моменту вакцинации женщина могла болеть бессимптомно. Также пока неизвестно, связаны ли осложнения с вакцинацией. Муж пациентки не заразился.

Сейчас пара собирает деньги при поддержке благотворительных фондов на медицинские расходы и оплату протезов. Женщине может потребоваться около 500 тыс. долларов.

Напомним:

Ранее подобный случай также произошел в США. Там, 54-летнему мужчине из Калифорнии ампутировали два пальца. Также житель Великобритании потерял два пальца, после того как заразился коронавирусом.

А в Италии у больной коронавирусом пациентки почернели пальцы. COVID-19 вызвал у женщины гангрену. Итальянские медики назвали гангренозные пальцы "тяжелым проявлением" коронавируса.

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