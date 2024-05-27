После продолжительного перерыва в Беларуси начались военные учения с РФ: есть ли опасность для Украины

В ходе учебы будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации.
С понедельника, 27 мая, в Беларуси начались совместные военные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и ПВО с Россией, которые продлятся до 31 мая.
Об этом сообщает Министерство обороны РБ.
Там отмечают, что к обучению привлекаются авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Вооруженных сил Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.
"Во время обучения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. Основные усилия направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения. Кроме того, на авиационных полигонам экипажам предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне мониторинговый канал сообщал, что в Беларусь прилетели два российских вертолета. Сегодня прилетели еще шесть вертолетов ВС РФ.
Читайте также ведущие новости дня:
- ВСУ готовы уничтожить установки, которыми РФ бьет по Харькову: военный объяснил, что мешает
- Мобилизация по-новому: почему Резерв+ не ликвидировал очереди в ТЦК и как не получить гигантский штраф
- Курс валют в Украине: доллар стремительно дорожает, побиты все рекорды – чего ждать дальше