После Путина к власти в РФ придет "дуэт": политтехнолог о "тайном шпионе Эрдогана" в Кремле

По мнению Шейтельмана, к власти в РФ может прийти российский бизнесмен Роман Абрамович вместе с оппозиционером Михаилом Ходорковским.

После Путина к власти в России может прийти "дуэт" – российский бизнесмен Роман Абрамович вместе с оппозиционером Михаилом Ходорковским.

Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, передает "УНИАН".

"Здесь можно думать, здесь нет правды. Я вижу дуэт Абрамович-Ходарковский... Ну, кто себя проявил по настоящему государственниками во время этого путча (бунта Пригожина – Ред.). Два человека. Абрамович, который вместо того, чтобы бежать из Москвы, уехал в Москву. Причем впервые за годы. Он не был в РФ не только во время (полномасштабной. – Ред.) войны, он и до войны редко там бывал. Он всегда проживал только на Западе, и вдруг человек летит в Москву во время переворота. Человек, пытающийся избежать санкций, делает для этого множество всевозможных действий, публичных и не публичных", – предположил политтехнолог, отмечая, что это лишь его личные догадки.

Шейтельман заметил, что после бунта Пригожина Абрамович зачастил в Москву. По его данным, бизнесмен на днях приезжал в РФ по поводу зернового соглашения.

Шейтельман предполагает, что Абрамович может быть тайным агентом главы Турции Реджепа Эрдогана: "Кто шпион Эрдогана? Не Абрамович? Или его люди. Ну, для меня лично. Реальна ли сила сейчас Абрамович? Думаю, да", — сказал он.

Что нужно, чтобы захватить власть в РФ

По мнению Шейтельмана, для захвата власти в России требуется три компонента: поддержка хотя бы какой-то части военных (хоть какое-то серьезное подразделение), деньги (несколько миллиардов долларов) и подходящий вождь.

"У Абрамовича все это есть. И у Абрамовича есть много агентов, которые просто пронзили всю Россию. В мэрии Москвы половина работает на Абрамовича, например. И есть Ходорковский, способный легализовать любого, понимаете?"

Он единственный человек в российской оппозиции, имеющий ресурс на Западе. Он занимался этим более десяти лет и выстроил отношения с Западом. Это его зовут представлять Россию на Мюнхенской конференции по безопасности. А Каспарова зовут выступать на саммит НАТО. Каспаров в связке с Ходорковским. Ходорковский – человек компромисса. У него нет проблемы пойти с кем-либо на компромисс... Мне кажется, эта связка (Абрамович и Ходорсковский) реально способна управлять ситуацией в случае необходимости", – подытожил Михаил Шейтельман.

Ранее Шейтельман заявил, что для Запада Ходорковский, Каспаров и Навальный – это тройка, которую признают оппозицией альтернативой властям.

Также он объяснил, почему попытка путча Пригожина выгодна Украине.

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