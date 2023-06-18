После Путина в России начнется гражданская война: эксперт рассказал, кто окажется по разные стороны

В России после эпохи руководства страной Владимиром Путиным настанет транзит власти. Страну ждет гражданская война среди олигархов и элит.

Об этом сказал политолог Игорь Рейтерович в интервью телеканалу FREEДОМ.

По одной из версий, основными участниками такой войны, вероятнее всего, станут частные военные компании (ПИК) крупных корпораций: "вагнеровцы", "кадыровцы", "газпромовцы", а простые россияне будут за этим наблюдать, как без них снова переделят страну.

“Эта борьба будет, конечно, внутри элит, эти разные группы между собой сойдутся. И они будут сражаться за то, чтобы получить полный контроль над Россией, ее ресурсами”, — отметил политолог.

По словам Рейтеровича, существует два сценария развития событий. Первый сценарий предполагает, что после ухода Путина война начинается сразу.

"Они воюют, это выплескивается где-то на улицы, активно используются ПИК, контроль над силовиками, отдельными регионами и т.д.", — рассказал он.

Он добавил, что возможно развитие сепаратизма и многих других вещей.

Есть и второй сценарий, по мнению политолога.

"Мне кажется, он пока даже более вероятен. Это такая, как когда-то Черчилль говорил о советской политике, что это схватка бульдогов под ковром. Все видят, что там что-то происходит, но не понимают, что конкретно. Что-то двигается, какие-то рычания, крики, кровь выступает, но не видно, что там происходит напрямую.В этом плане они могут устроить такую внутриэлитную разборку, но для начала они создадут некий аналог политбюро, который переберет на себя власть после Путина, будет более-менее контролировать ситуацию, но уже потом через какой-то период начнется внутриэлитная борьба за то, чтобы остался один», — рассказал он.

Политолог напомнил, что такая ситуация сложилась в СССР после смерти диктатора Сталина, прежде чем Никита Хрущев стал единоличным лидером (в 1956 году — ред.).

"А до этого три года было сначала их много, потом триумвират, потом дуумвират, только потом он остался. И эта история возможна сегодня для России", — отметил эксперт.

По его мнению, в России после Путина могут создать аналог коллективного управления.

"Сначала проведут переход власти, транзит без Путина, решят вопрос с Украиной. Кстати, для них оптимальным вариантом, они уже об этом говорят и обсуждают, видим доносится, что это просто убраться, сделать вид, что ничего не было, попробовать как-то минимально выплатить репарации и вообще заниматься внутренними делами, а потом начнут уже непосредственно передел внутри, чтобы остался один, и этот один руководил непосредственно страной», — отметил Рейтерович.

Напомним, что глава Кремля Путин намерен приобщить к войне против Украины педагогов и историков. Диктатор планирует улучшить работу политруков на фронте, послав им на помощь гражданских пропагандистов.

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