После разговора с Лавровым в МИД Турции заявили о деструктивности курса по поставкам оружия Киеву

Также руководители министерств отметили необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой.

МИД Турции инициировал телефонный разговор с министерством России. 9 июля министры иностранных дел Турции Хакан Фидан и РФ Сергей Лавров провели переговоры.

Об этом передает Нurriyet.

Издание отмечает, что, в частности, речь шла о зерновом соглашении.

Также Лавров и Фидан обсудили региональную повестку дня с учетом последних событий в отношении Украины, в частности, ситуации с возвращением командиров " Азова " из Стамбула в Киев.

"Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Киеву. Соответствующие шаги, как отмечалось, могут привести лишь к негативным последствиям", — говорится в сообщении.

Более того, Лавров и Фидан подтвердили "необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов России и Турции".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в Турции обсудил ряд важных вопросов с турецким руководителем Реджепом Таипом Эрдоганом во время рабочего визита. Зеленский во время посещения Турции заявил, что речь шла о некоторых проектах, в частности, о производстве БПЛА, оборонной промышленности.

Также 8 июля глава Украины и "азовцы" прибыли во Львов. Там состоялся молебен к 500-му дню войны.

Тем временем в России обиделись на Турцию, потому что она якобы вернула командиров защитников "Азовстали" в Украину без согласования этого вопроса с Москвой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Что касается "зернового соглашения", то в Кремле на днях уменьшили количество своих условий для его продления после 17 июля. Теперь осталось всего два главных требования.

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