После разговора с Зеленским Фицо ответил, поедет ли на парад к Путину

Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву планирует короткую встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, однако на военный парад 9 мая не пойдет.

Об этом Фицо сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ереване, передает SME.

По словам словацкого премьера, 9 мая он намерен посетить Москву по случаю годовщины завершения Второй мировой войны и возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Реклама

«Я возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной армии, чтобы от имени словацкого народа поблагодарить за освобождение, и у меня запланирована короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. На военный парад я не пойду. Все будет как раньше», — объяснил Фицо.

Он также заявил, что не позволит себе «испытывать угрызения совести» из-за поездки в Россию. По словам Фицо, во время заседания Европейского политического сообщества никто из лидеров не задавал ему вопроса о предстоящем визите в Москву.

Зеленский: Украина открыта к диалогу

Президент Владимир Зеленский после встречи заявил, что Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в стабильных отношениях с соседней страной.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество в разных областях, а также подготовку предстоящей встречи правительств в формате межправительственной комиссии.

Реклама

«Мы также подняли вопрос членства Украины в ЕС. Важно, что Словакия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз и готова помогать нам на этом пути. Я благодарен за это», — отметил Зеленский.

Что предшествовало

Ранее после телефонного разговора с Зеленским Фицо заявлял, что может поехать в Киев. Впоследствии он уточнил, что хотел бы провести встречу украинского и словацкого правительств в Братиславе.

«Мне показалось, что президент Зеленский был достаточно гибким. Мы попытаемся организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты», — сказал словацкий премьер.

Фицо также признавал, что у него с Зеленским «диаметрально противоположные взгляды» по поводу войны, нефти и кредитной поддержки. В то же время, он отмечал, что Украина и Словакия остаются соседями, поэтому должны работать над практическими вопросами — транспортом, энергетикой и пограничной инфраструктурой.

Реклама

Новости партнеров