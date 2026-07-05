После разговора с Зеленским Макрон может принять важное решение: о чем говорили президенты

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили дипломатические перспективы, ситуацию на фронте и потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Об этом сказал президент Украины в обращении 5 июля.

По словам главы государства, французский лидер хорошо известен с нынешней ситуацией и возможными путями развития дипломатического процесса.

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«Эмманюэль четко знает все детали того, какие сейчас дипломатические перспективы. И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира делали максимально подготовлено и скоординировано с ключевыми партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина настаивает на активной роли европейских партнеров в мирном процессе.

«Наша позиция — Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение», — отметил он.

Во время разговора Зеленский также проинформировал Макрона о текущей ситуации на поле боя и российских атаках по украинским городам.

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«Я проинформировал о ситуации на поле боя, о ключевых угрозах. Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дроновые удары по территории Украины, нашим городам и селам», — сообщил президент.

Отдельное внимание собеседники уделили укреплению украинской системы противовоздушной обороны и возможности дальнейшей поддержки со стороны Франции.

«Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребности в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и сильные решения. Спасибо!» — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп неожиданно изменил риторику в отношении Украины и ее президента Владимира Зеленского, откровенно восхваляя его храбрость.

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Эксперты видят в этом влияние дальнобойных ударов по России и опыта Киева в противодействии иранским дронам.

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