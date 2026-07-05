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После разговора с Зеленским Макрон может принять важное решение: о чем говорили президенты
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Президенты обсудили дипломатические перспективы, усиление украинского ПВО и роль Европы в достижении мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили дипломатические перспективы, ситуацию на фронте и потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны.
Об этом сказал президент Украины в обращении 5 июля.
По словам главы государства, французский лидер хорошо известен с нынешней ситуацией и возможными путями развития дипломатического процесса.
«Эмманюэль четко знает все детали того, какие сейчас дипломатические перспективы. И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира делали максимально подготовлено и скоординировано с ключевыми партнерами», — подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина настаивает на активной роли европейских партнеров в мирном процессе.
«Наша позиция — Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение», — отметил он.
Во время разговора Зеленский также проинформировал Макрона о текущей ситуации на поле боя и российских атаках по украинским городам.
«Я проинформировал о ситуации на поле боя, о ключевых угрозах. Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дроновые удары по территории Украины, нашим городам и селам», — сообщил президент.
Отдельное внимание собеседники уделили укреплению украинской системы противовоздушной обороны и возможности дальнейшей поддержки со стороны Франции.
«Обсудили возможности нашего противодействия, нашей защиты жизни и потребности в дополнительной ПВО. Очень надеемся на поддержку Франции и сильные решения. Спасибо!» — подытожил Зеленский.
Напомним, ранее речь шла о том, что президент США Дональд Трамп неожиданно изменил риторику в отношении Украины и ее президента Владимира Зеленского, откровенно восхваляя его храбрость.
Эксперты видят в этом влияние дальнобойных ударов по России и опыта Киева в противодействии иранским дронам.