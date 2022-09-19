После разрушительного землетрясения Тайваню грозит цунами: видео последствий стихии

За последние сутки на Тайване произошло три сильных землетрясения, власти объявили предупреждение о цунами.

Центр предупреждения о цунами США сообщил, что после землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего на Тайване в воскресенье, 18 сентября, возникла угроза разрушительных волн.

Об этом сообщает Știri.md.

Цунами могут появиться в радиусе 300 км вдоль побережья Тайваня.

Японское агентство также опубликовало предупреждение об однометровом цунами для части префектуры Окинава после землетрясения на Тайване.

Первые два землетрясения произошли в субботу, 17 сентября, и продолжались в течение часа. Толчки имели магнитуду 6,1 и 5,2 и не привели к жертвам и материальному ущербу.

Последствия последних подземных толчков были более трагичны.

Пожарная служба Тайваня сообщила, что в результате землетрясения один человек погиб и 146 получили ранения.

Еще четырех человек спасли из обрушившегося здания. Три человека, чьи транспортные средства упали с поврежденного моста, получили повреждения и были госпитализированы.

Более 600 человек находятся в ловушке в живописных горных районах Чике и Лиушиши из-за заблокированных дорог. К счастью, никто из них не пострадал, спасатели работают над восстановлением дорог.

Напомним, что в результате последнего землетрясения на станции на восточном побережье острова обрушилось здание, в котором находился магазин, и вагоны поезда сошли с рельсов.

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