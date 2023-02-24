После семичасового путешествия самолетом пассажиры оказались в том же месте

Из-за сильного ветра самолет пропустил разрешенное время приземления для коммерческих рейсов всего на 4 минуты.

Авиарейс компании Japan Airlines превратился в семичасовое испытание более 300 пассажиров после того, как самолет не успел приземлиться в аэропорту назначения до определенного времени, когда разрешена посадка коммерческих самолетов. Обходным маршрутом самолет направили обратно в аэропорт, из которого они вылетели.

Об этом сообщает NDTV.

Пассажирский самолет должен был совершить двухчасовое путешествие из Токио в Фукуоку, вылетев из столицы Японии в 18:30. Однако авиаперевозчику в последний момент пришлось заменить самолет, что привело к 90-минутной задержке.

Когда рейс приближался к Фукуоке, стало ясно, что он не успеет приземлиться к 22:00 — времени, определенного для посадки коммерческих самолетов, опоздание составляло 4 минуты. Причиной задержки стал сильный ветер, препятствовавший также своевременному прибытию других рейсов.

JAL331 다이버트



하네다발→후쿠오카행



이것 하네다 도착 후 호텔 준비해 줄까? pic.twitter.com/JP — うぱ (@pococha_upa) February 19, 2023

Первоначальный план изменить маршрут рейса в соседний город Китакюсю был отменен, поскольку не было доступных автобусов для обслуживания 335 пассажиров. Пилотов перенаправили примерно за 280 миль (450 километров) от начального пункта назначения в международный аэропорт Кансай вблизи Осаки, где самолет приземлились в 22:59.

Однако в аэропорту тоже не было достаточно автобусов или мест в отеле, чтобы принять такое количество пассажиров. Самолет снова поднялся в небо ранним утром понедельника, приземлился в столице Японии почти через семь часов после взлета.

Напомним, во время рейса авиакомпании Gol Airlines из Салвадора в бразильский город Сан-Паулу в салоне самолета разыгрались безумные страсти, превосходящие эмоции латиноамериканских сериалов. Пятнадцать женщин били друг друга и таскали за волосы, а экипаж тщетно пытался их разъединить.

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