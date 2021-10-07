После скандала с субмаринами Франция возвращает посла в Австралию, дипломату поставили две задачи

После скандала с субмаринами Франция возвращает посла в Австралию, дипломату поставили две задачи

По словам главы МИД Франции, Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией.

Франция возвращает своего посла в австралийскую столицу Канберру после ухудшения отношений между двумя странами из-за скандала с субмаринами.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на парламентских слушаниях, сообщает Reuters.

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"Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы ...", — отметил он.

По его словам, Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией с учетом срыва сделки по подводным лодкам, которая была частью более широкой стратегии.

"Если начать заново в наших двусторонних отношениях, это никак не повлияет на нашу решимость продолжать присутствовать в Тихоокеанском регионе", — уточнил он.

В то же время Ле Дриан не назвал дату возвращения французского посла в Австралию.

Напомним:

Ранее в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США. Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

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