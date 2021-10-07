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После скандала с субмаринами Франция возвращает посла в Австралию, дипломату поставили две задачи

После скандала с субмаринами Франция возвращает посла в Австралию, дипломату поставили две задачи

Associated Press

По словам главы МИД Франции, Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией.

Франция возвращает своего посла в австралийскую столицу Канберру после ухудшения отношений между двумя странами из-за скандала с субмаринами.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на парламентских слушаниях, сообщает Reuters.

"Я попросил нашего посла вернуться в Канберру с двумя миссиями, чтобы помочь пересмотреть условия наших отношений с Австралией в будущем и защитить наши интересы ...", — отметил он.

По его словам, Париж полностью пересмотрел свои двусторонние отношения с Австралией с учетом срыва сделки по подводным лодкам, которая была частью более широкой стратегии.

"Если начать заново в наших двусторонних отношениях, это никак не повлияет на нашу решимость продолжать присутствовать в Тихоокеанском регионе", — уточнил он.

В то же время Ле Дриан не назвал дату возвращения французского посла в Австралию.

Напомним:

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