Встреча короля Чарльза и Трампа будет вне камер / © Associated Press

28 апреля король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз прибыл в США. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Стало известно, что встреча будет частной, ведь стороны опасаются устроить ссору перед камерами и журналистами, как это было в случае с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в прошлом году.

На закрытом формате встречи настояли именно британские чиновники. Об этом пишет The Guardian.

Встреча короля Чарльза и Дональда Трампа будет непубличной: лидеры боятся ссоры

Король Чарльз собирается избежать потенциального унижения от публичных упреков в свою сторону от Дональда Трампа. На прошлой неделе в Белом доме согласились, что любая встреча монарха с президентом должна проходить вне камер.

Именно британские чиновники настояли на том, чтобы такая встреча в Овальном кабинете была приватной. Британцы опасались того, что Трамп раскритикует действия короля Чарльза, как это сделал с Владимиром Зеленским в прошлом году в присутствии журналистов.

Источники, имеющие отношение к планированию поездки, сообщили, что Чарльз будет позировать для камер во вторник, 28 апреля, перед началом двусторонней встречи. Однако журналисты не получат видео с какими-то существенными заявлениями до проведения встречи.

Министры возлагают большие надежды на государственный визит. Они надеются, что это сможет восстановить отношения между двумя государствами в один из самых сложных периодов. Также есть надежда, что король Чарльз сможет отговорить Трампа от агрессивных заявлений по поводу войны в Иране.

Король вместе с Трампом посетит несколько мероприятий в сопровождении представителей дворца и министра иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Ожидается, что именно Купер будет готова вмешаться в возможные споры Трампа и Чарльза, чтобы разрешить все неудобства.

«Она готова броситься в действие как живой щит для короля, если Трамп начнет критиковать Стармера или Великобританию в целом, как он склонен делать», — заявил один из британских источников.

Но вероятнее всего Купер будет полагаться на дипломатические навыки Чарльза, ведь у него есть десятилетия опыта и общения с довольно сложными персонажами.

Напомним, в прошлом году состоялась знаменитая встреча Трампа и Зеленского, на которой оба лидера громко поспорили перед камерами и журналистами. Спор не принес пользы ни одной из сторон. Зеленский настаивал, что Россию годами не останавливали дипломатические договоренности, поэтому простое прекращение огня без гарантий безопасности не работает.

Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс делали акцент на необходимости быстрого прекращения боевых действий и благодарности США за поддержку. Они утверждали, что Украина находится в слабой позиции и зависит от американской помощи, а публичная критика или споры в Овальном кабинете неуместны. Стороны постоянно перебивали друг друга и говорили на повышенных тонах.

Напомним, вчера, 27 апреля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что визит Чарльза III в Вашингтон состоится, несмотря на стрельбу во время ужина корреспондентов Белого дома. Трамп высоко оценил личные качества британского короля и заявил, что очень ждет встречи.

Сегодня под утро стало известно, что король Чарльз III с Камиллой прибыли в США. Это первый государственный визит монарха в США почти за 20 лет. Визит продлится четыре дня. По прибытии королевская пара провела частную чайную встречу с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп.

Позже состоялся прием в саду, где находилось около 600 человек — представителей политики, науки, благотворительности, экологических инициатив и креативных индустрий. 28 апреля монарх должен выступить с речью на совместном заседании Конгресса США.

