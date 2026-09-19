После скандала со "свадебным подарком" олигарха из РФ Трамп заявил, что сын вернул деньги

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его старший сын Дональд Трамп-младший вернул деньги российскому бизнесмену Умару Кремлеву, оплатившему часть свадебных празднований пары на Багамах.

Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, было ли уместно его сыну принимать такой подарок, пишет Укринформ .

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"Это вполне позволено... Но, насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их", - заявил президент США.

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Речь идет о российском бизнесмене Умаре Кремлеве — президенте Международной ассоциации бокса, который имеет связи с российскими властями. По данным американских медиа, он потратил сотни тысяч долларов на две вечеринки после свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп на Багамах в мае. Сама Беттина раньше назвала это чрезвычайно щедрым свадебным подарком.

В то же время речь шла не об оплате самой свадебной церемонии, а о двух вечеринках после нее. Среди расходов, о которых сообщали журналисты, были аренда приватного острова и фейерверки.

История уже привлекла внимание Конгресса США . Ведущий демократ в комитете Палаты представителей по надзору Роберт Гарсия приступил к расследованию связей Трампа-младшего с Кремлевым и пригласил финансовые и другие документы по организации празднования. Он заявил о возможных рисках для национальной безопасности и вопросах иностранного влияния.

Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса и имеет связи с российским государством. По данным The Washington Post, он находится под украинскими санкциями.

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Трамп в свою очередь заявил, что лично Кремлева не знает, а получение подобных подарков назвал обычной практикой.

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