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После скандала со "свадебным подарком" олигарха из РФ Трамп заявил, что сын вернул деньги
Дональд Трамп заявил, что его сын вернул российскому бизнесмену Умару Кремлеву деньги за празднование свадьбы на Багамах, которая уже стала поводом для расследования в Конгрессе США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его старший сын Дональд Трамп-младший вернул деньги российскому бизнесмену Умару Кремлеву, оплатившему часть свадебных празднований пары на Багамах.
Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос, было ли уместно его сыну принимать такой подарок, пишет Укринформ .
"Это вполне позволено... Но, насколько я понимаю, он вернул ему деньги. Он не хотел их", - заявил президент США.
Речь идет о российском бизнесмене Умаре Кремлеве — президенте Международной ассоциации бокса, который имеет связи с российскими властями. По данным американских медиа, он потратил сотни тысяч долларов на две вечеринки после свадьбы Дональда Трампа-младшего и Беттины Трамп на Багамах в мае. Сама Беттина раньше назвала это чрезвычайно щедрым свадебным подарком.
В то же время речь шла не об оплате самой свадебной церемонии, а о двух вечеринках после нее. Среди расходов, о которых сообщали журналисты, были аренда приватного острова и фейерверки.
История уже привлекла внимание Конгресса США . Ведущий демократ в комитете Палаты представителей по надзору Роберт Гарсия приступил к расследованию связей Трампа-младшего с Кремлевым и пригласил финансовые и другие документы по организации празднования. Он заявил о возможных рисках для национальной безопасности и вопросах иностранного влияния.
Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса и имеет связи с российским государством. По данным The Washington Post, он находится под украинскими санкциями.
Трамп в свою очередь заявил, что лично Кремлева не знает, а получение подобных подарков назвал обычной практикой.