После слов Трампа Медведев "дал заднюю" по поводу ядерного оружия для Ирана

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. / © Associated Press

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не планирует передавать ядерное оружие Ирану. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, резко раскритиковавшего его предыдущие намеки.

Слова заместителя председателя Совбеза России цитируют российские СМИ.

"Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану. Россия не намерена поставлять ядерное оружие в Иран, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - ответил Дмитрий Медведев.

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В то же время он подчеркнул: "Я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей".

Ранее Трамп в своем сообщении в социальной сети отреагировал на заявление Медведева с возмущением:

"Я слышал, как бывший президент Медведев из России так нечаянно бросает слово на "букву Я" (ядерное!) и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он действительно это сказал, просто ли мне показалось?.. Слово на "букву Я" не должно использоваться так легкомысленно".

Также напомним, что Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе "Аль-Удейд".

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