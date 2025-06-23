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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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После слов Трампа Медведев "дал заднюю" по поводу ядерного оружия для Ирана

После громкого заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче РФ ядерного оружия Ирану, Дмитрий Медведев заявил, что у России нет таких намерений.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не планирует передавать ядерное оружие Ирану. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, резко раскритиковавшего его предыдущие намеки.

Слова заместителя председателя Совбеза России цитируют российские СМИ.

"Россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану. Россия не намерена поставлять ядерное оружие в Иран, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия", - ответил Дмитрий Медведев.

В то же время он подчеркнул: "Я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей".

Ранее Трамп в своем сообщении в социальной сети отреагировал на заявление Медведева с возмущением:

"Я слышал, как бывший президент Медведев из России так нечаянно бросает слово на "букву Я" (ядерное!) и говорит, что он и другие страны собираются передать Ирану ядерные боеголовки? Он действительно это сказал, просто ли мне показалось?.. Слово на "букву Я" не должно использоваться так легкомысленно".

Также напомним, что Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе "Аль-Удейд".

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