После смертельного наводнения в Непале ученые сделали тревожное предупреждение

Разрушительное наводнение в Непале связывают с обвалом ледника и изменением климата / © АР

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Ученые связывают разрушительное внезапное наводнение в Непале с глобальным потеплением, которое дестабилизирует ледники в Гималаях. Эксперты предупреждают, что с повышением температуры подобные катастрофы могут происходить все чаще.

Об этом говорится в материале Dailymail со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

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Разрушительное наводнение, которое 26 августа накрыло приграничный район Непала и Тибета, могло быть вызвано обвалом ледника и внезапным высвобождением огромной массы воды. Хотя точные причины трагедии еще устанавливают, ряд ученых уже заявил, что изменение климата создает все более благоприятные условия для таких катастроф, пишет Daily Mail.

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Первоначально Геологическая служба США (USGS) зарегистрировала событие как землетрясение магнитудой 4,4. Однако после дополнительного анализа данных сейсмических станций, длиннопериодных сейсмических волн и спутниковых снимков специалисты пришли к другому выводу.

«Дополнительный анализ ближайших сейсмических станций, длиннопериодных сейсмических волн и спутниковых снимков позволил установить, что сейсмическое событие было обвалом ледника и потоком обломков, а землетрясения не было», — сообщили в USGS.

Почему климат может быть причиной катастрофы

Доктор Воутер Буйтаэрт, специалист по гидрологии и водным ресурсам Имперского колледжа Лондона, считает, что трагедия имеет непосредственную связь с глобальным потеплением.

«Это именно тот тип события, который провоцирует изменение климата», — пояснил он.

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По словам ученого, повышение глобальной температуры приводит к сокращению ледников, из-за чего они становятся более склонными к разрушению. В то же время, лесные пожары, экстремальные погодные явления и нерациональное использование земель дестабилизируют горные склоны и приводят в движение камни и осадочные породы.

В горных районах с крутыми склонами и узкими долинами это создает особо опасные условия для масштабных потоков воды и обломков.

Что такое GLOF и почему это опасно

По предварительным данным, причиной крушения мог стать так называемый GLOF — внезапный прорыв ледникового озера.

Такие водоемы образуются у ледников или под ними. Когда природная дамба, удерживающая воду, разрушается, огромный объем воды стремительно спускается по долине, унося с собой грязь, камни и обломки.

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Гляциолог и полярный инженер доктор Адриан Маккаллум отметил, что такие явления становятся все более распространенными в горных регионах мира.

«Эти наводнения, вероятно, прорывы ледниковых озер. Они становятся все более распространенными в альпийских регионах по всему миру по мере изменения климата», — сказал он.

По его словам, когда ледники тают и отступают, лед превращается в воду, которая может временно накапливаться за природными моренными дамбами. В случае их прорыва вниз по долине высвобождается огромная масса воды, которая может уничтожать все на своем пути.

Ледники Гималаев стремительно теряют стабильность

Климатологиня Британской антарктической службы Элла Гилберт подчеркнула, что пока нельзя окончательно установить прямую причинно-следственную связь между конкретной катастрофой и изменением климата.

В то же время, по ее словам, общая тенденция не вызывает сомнений: потепление дестабилизирует ледники в Гималаях, а темпы их потери с 2000 удвоились.

«Мы пока не можем окончательно сказать, какова связь с этим конкретным событием, но знаем, что потепление климата дестабилизирует ледники в Гималаях, а темпы их потери удвоились с 2000 года», — пояснила она.

Непал особенно уязвим к климатическим изменениям из-за сложного горного рельефа, хрупких экосистем и ограниченных возможностей адаптации к быстрому усилению климатических угроз.

Исследование, опубликованное в июле 2026 г. в журнале Frontiers in Climate, предупредило, что в Гималайском регионе темпы потепления превышают среднемировые показатели. Это ускоряет таяние ледников и повышает риск прорывов ледниковых озер.

В Непале уже зафиксировали десятки таких катастроф

Нынешняя трагедия — далеко не первый случай внезапного прорыва ледниковых водоемов в стране. Согласно данным исследования, в Непале зафиксировали по меньшей мере 45 таких событий на 39 озерах. Некоторые из них привели к гибели людей.

Ученые предупреждают, что по мере дальнейшего повышения температуры риски будут только расти.

Авторы исследования отметили, что уже при нынешнем уровне глобального потепления Непал терпит значительный ущерб от климатических катастроф. Если температура продолжит расти и превысит отметку 1,5 °C, риски наводнений, таяния ледников, прорывов ледниковых озер и засух существенно увеличатся.

Ученые призывают создавать системы раннего предупреждения

Эксперт по рискам и устойчивости Университета Сиднея доктор Надер Надерпажу считает, что трагедия должна стать поводом к развитию систем раннего предупреждения.

По его словам, современные технологии уже позволяют отслеживать накопление воды, которое может стать ранним сигналом опасности для общин, расположенных ниже течения.

«При глобальном потеплении следует ожидать повторения подобных сценариев катастроф», — предупредил эксперт.

По его мнению, своевременное информирование населения и подготовка к возможной катастрофе могут спасти жизнь и существенно снизить масштабы разрушений.

Напомним, масштабное наводнение и оползни на границе Непала и Тибета повлекли гибель по меньшей мере 270 человек и исчезновение без вести более 1500 человек.

Также там исчезли более 50 украинцев, которые входят в отдельные туристические группы (47 и 7 человек), а также еще одна украинка, путешествовавшая в составе иностранной группы.

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