После смерти 39-летнего сына родители получили тело неизвестного дедушки

Семья, сын которой скончался за границей, заявила, что несколько месяцев жила как в фильме ужасов.

Родители британского учителя, скончавшегося во время работы за границей, рассказали о своем ужасе и разбитом сердце после того, как им по ошибке отправили тело 77-летнего мужчины.

Об этом пишет LADbible.

Морин Томпсон и Стивен Найтингейл сказали, что последние несколько месяцев они "жили как в фильме ужасов" из-за ужасной путаницы после смерти их сына Кевина.

Супруги объяснили, что 39-летний мужчина, работавший учителем в Камбодже, был найден мертвым в своем доме 3 мая коллегой после того, как он не появился на работе в течение двух дней.

Власти этой страны в Юго-Восточной Азии сообщили им, что Кевин умер после падения с лестницы, вероятно, в результате сердечного приступа.

Убитые горем родители, живущие в Ноттингеме, начали изнурительную работу по репатриации тела сына в Великобританию, и им пришлось собрать 7500 фунтов стерлингов (370 тысяч гривен), чтобы вернуть его домой.

Также читайте Загадочное убийство младенца в 1987 году: полиция спустя 37 лет задержала подозреваемую

Морин и Стивен объяснили, что обратились за помощью в камбоджийскую компанию Evergreen Funeral Services & Repatriation, которая находится в списке международных похоронных бюро на сайте Министерства иностранных дел, Содружества и развития (FCDO). Однако они утверждают, что вместо этого фирма "продолжила их боль и беспокойство".

Мама рассказала, как ей сообщили, что тело Кевина прибыло к директору похоронного бюро в Ноттингеме 11 июня, и что она вместе с другим сыном, Шоном, направилась к нему.

Но пара сказала, что они просто "не могли поверить своим глазам", когда зашли в комнату и увидели мужчину, который был почти вдвое старше Кевина.

"Я подумала: "Боже мой", — сказала Морин. "Шок и ужас. Это была чистая паника, это было совершенно ужасно".

Отец Стивен вспоминает, как он получил шокирующий телефонный звонок от своего сына Шона, чтобы объяснить, что произошло. 63-летний мужчина вспомнил: "Шон сказал: "Это не Кевин". А я сказал: "Ты что, издеваешься надо мной?". Мне стало плохо в животе. Все подумали: "Надеюсь, они не кремировали его".

Считается, что служба репатриации ошибочно отправила семье тело 77-летнего канадца вместо тела Кевина – и к тому времени, когда его в конце концов привезли домой в семью, он был "почти неузнаваемым".

Морин объяснила, что им пришлось запечатать его тело в гробу, как только коронер забрал его, поскольку оно "загрязнило" морг похоронного бюро из-за уже имевшего место уровня разложения. "Я никогда этого не забуду, это было так ужасно", — добавила опустошенная мать.

Родителям Кевина Evergreen возместила расходы на репатриацию, но это мало обрадовало семью, которая хочет, чтобы кто-то взял на себя ответственность.

Морин добавила: "Как, черт возьми, они это перепутали? Это просто не верится. Я никогда не знала ничего подобного в своей жизни". Стивен добавил: "Ошибки, допущенные там, пожалуй, были ужасными, чтобы спутать 39-летнего с мужчиной старше 70 лет. Это непостижимо. Разве они не должны проводить таможенные проверки, двойные проверки и тройные проверки?".

Семья Кевина все еще ждет результатов мазков, взятых во время вскрытия в Великобритании, которое, как им сообщили, может занять до 18 недель.

Покойник, живший и преподававший в провинции Такео в Камбодже около 10 лет, был похоронен рядом со своей бабушкой 25 июля. Министерство иностранных дел подтвердило, что оно помогло семье умершего в Камбодже британца.

Представитель Evergreen сообщил The Telegraph, что тело Кевина "не может быть отправлено без всей необходимой документации и разрешений от соответствующих органов", добавив, что его тело было забальзамировано и одобрено таможней.

Напомним, ранее в Канаде семья получила тело россиянина вместо отца. Он был примерно на 20 лет младше, с татуировками и полной головой волос.

Читайте также: