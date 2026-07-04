"После смерти нужно за себя платить": беженка из Украины рассказала о шокирующих правилах захоронения в Германии

Кладбище / иллюстративное фото / © pixabay.com

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В Германии даже после смерти человека его родственникам или ему самому при жизни приходится платить немалые деньги. Похороны в этой стране — это дорогостоящая и четко регламентированная процедура, которая существенно отличается от украинских реалий.

Об этом в своём видео на платформе TikTok рассказала украинская беженка Людмила Русина, которая в настоящее время проживает в Германии.

Церковные кладбища: налоги и дополнительные взносы

По словам украинки, в Германии существуют различные типы кладбищ, в частности при евангелических или католических церквях в небольших городках и деревнях. Однако просто так получить там место невозможно.

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«Просто так здесь похоронить человека нельзя. Чтобы быть похороненным именно на этом кладбище, нужно обязательно быть членом этой церкви. А это означает, что каждый человек должен: во-первых, платить налоги, а во-вторых — он ещё должен платить взносы за то, что является членом этой церкви. Тогда на этом кладбище можно купить место, и стоит оно две тысячи евро», — поделилась Людмила.

Аренда земли на 20–30 лет и снос могил

Если же человек не является членом какой-либо конкретной религиозной общины, его хоронят на обычных муниципальных кладбищах, где действует строгая система аренды. Бесплатных мест «навечно» здесь просто не существует.

В зависимости от федеральной земли и города стоимость традиционного места для захоронения колеблется от 800 до 3 000 евро. Эта сумма уплачивается за право пользования участком на срок от 20 до 30 лет.

Альтернативой является кремация, но и она требует регулярных затрат:

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Стоимость места для урны составляет от 300 до 1 500 евро.

Хранение урны в специальных хранилищах, расположенных рядом с церковью, обойдется примерно в 500 евро за 10 лет.

Самым необычным для украинцев является то, что происходит по истечении срока аренды участка.

«Когда этот срок истекает, родственники должны решить, что делать дальше: либо продлить срок аренды этого места, либо сообщить администрации кладбища, что больше платить не будут. И тогда эта могила будет снесена, а на её месте может быть похоронен кто-то другой. С урнами происходит то же самое», — рассказала беженка.

Штрафы и счета за халатность

Немецкий порядок соблюдается и на кладбищах. За внешним видом могилы тщательно следят, и родственники обязаны поддерживать её в надлежащем состоянии. Даже правила оформления со временем меняются.

По словам Людмилы, если могила «свежая», на ней разрешается сажать цветы и ухаживать за растениями только в течение 20 лет, после чего она должна превратиться в обычную ровную бетонную плиту. Кроме того, закон не позволяет бросить место захоронения на произвол судьбы.

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«За могилами в Германии обязательно нужно ухаживать. Если есть родственники, но ухаживать за могилой некому, то этим займется администрация кладбища, и она обязательно выставит родственникам счет», — предупреждает украинка.

Из-за таких строгих правил и высоких цен многие пожилые немцы, как и пожилые люди в Украине, стараются позаботиться о своём «отдыхе после жизни» заранее — они копят деньги и выкупают места на кладбищах ещё при жизни, чтобы не перекладывать это финансовое бремя на плечи своих детей.

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