После смерти Пригожина "вагнеровцы" захватили целую страну: чем они зарабатывают миллионы

Наемники ЧВК «Вагнера» в Африке / © Associated Press

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Бывшие наемники российской ЧВК «Вагнер», оставшиеся в Центральноафриканской Республике после гибели Евгения Пригожина, превратились в влиятельную теневую силу, контролирующую масштабные схемы контрабанды, нелегальной торговли золотом и лесом.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Издание отметило, что после того, как большинство операций ЧВК «Вагнер» перешло под контроль российских государственных структур, около 500 наемников остались в верховьях реки Убанги.

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Основой их бизнеса стала контрабанда трамадола — опиоидного препарата, который из-за стимулирующего эффекта в больших дозах называют «кокаином для бедных».

Именно доходы от незаконной торговли трамадолом позволили бывшим «вагнеровцам» развернуть масштабный незаконный бизнес по продаже древесины и золота. Препарат поступает из Индии через Конго, после чего контрабандными маршрутами переправляется в Центральноафриканскую Республику.

Издание, ссылаясь на исследование Africa Center for Strategic Studies, отмечает, что бывшая структура Пригожина фактически интегрировалась в силовые структуры ЦАР и местные вооружённые группировки, значительно усилив свое влияние в стране.

По словам бывшего наемника ЧВК «Вагнер», который в настоящее время проживает в Европе, российские боевики поставляют трамадол военнослужащим президентской гвардии и членам молодёжного ополчения Sharks, которое патрулирует столицу Банги и применяет насилие против сторонников оппозиции.

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Эксперты Global Initiative предупреждают, что дальнейшее укрепление позиций бывших «вагнеровцев» в Центральноафриканской Республике может дестабилизировать ситуацию в соседнем Судане, где пророссийские силы сотрудничают с военизированными формированиями.

По информации The Wall Street Journal, группировка, оставшаяся в ЦАР, якобы уже не контролируется Кремлем. Ее связывают с Павлом Пригожиным — сыном погибшего основателя ЧВК «Вагнер».

Напомним, сформированный на базе ЧВК «Вагнер» «Африканский корпус» Министерства обороны РФ продолжает действовать в Мали, где после военных переворотов 2020 и 2021 годов сохраняется политическая нестабильность. Российские наёмники поддерживают правительственные силы, однако в последнее время несут ощутимые потери и терпят поражения в боях с повстанческими группировками.

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